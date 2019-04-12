Yeni Ercan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın da katılımı ile bugün düzenlenen organizasyonla basına tanıtıldı.

Ercan’ın yıl sonu hizmete girmesi hedefleniyor. Bakan Tolga Atakan, Kıbrıs Türk Halkı’nın artık dünyada pek çok yerde gördüğü ulaştırma hizmetini artık kendi ülkesinde alacağını söyledi.

Yeni Ercan’ın maliyeti yaklaşık 300 Milyon Euro.

Yeni Ercan Terminal Projesi’nin geldiği son durum, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın organizasyonuyla medya mensuplarına tanıtıldı.