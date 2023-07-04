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Yeni Ercan Havalimanı'nda yarın test uçuşları yapılacak

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Yeni Ercan Havalimanı'nda yarın saat 10.00’da test uçuşları yapılacak.
Yeni Ercan Havalimanı'nda yarın test uçuşları yapılacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın da izleyeceği test uçuşlarının öncesinde T&T Teknik Koordinatörü Naci Işık, basına brifing verecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yeni Ercan Havalimanı'nda son aşamaya gelinmesi nedeniyle yarın yeni pistte test uçuşları yapılacak.

Açıklamada, test uçuşlarını takip etmek isteyen basın mensuplarının saat 09.00’dan önce yeni Ercan Havalimanı terminalinde olmaları gerektiği bildirilirken, saat 09.00’da T&T Teknik Koordinatörü Naci Işık’ın test uçuşları ile ilgili basına brifing vereceği de aktarıldı. Açıklamada, brifingin ardından saat 10.00’da başlayacak test uçuşlarını Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın da izleyeceği kaydedildi.

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