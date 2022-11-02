Yeni Ercan Havalimanı'nı tanıttılar

Yeni Ercan Havalimanında basın mensuplarına yönelik tanıtım kokteyli ve sunum yapıldı.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Ercan’a devasa bir yatırım yapıldığını, yeni havaalanının açılış için eksik cihazların gelmesini beklediklerini kaydetti.
Yeni Ercan Havalimanında basın mensuplarına yönelik tanıtım kokteyli ve sunum yapıldı.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Ercan’a devasa bir yatırım yapıldığını, yeni havaalanının açılış için eksik cihazların gelmesini beklediklerini kaydetti.
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