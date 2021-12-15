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Yeni Erenköy'de Küfi Tulga Aday Oldu

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Küfi Tulga, 2022 yerel seçimlerinde Yenierenköy Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olduğunu açıkladı.
Yeni Erenköy'de Küfi Tulga Aday Oldu

Tulga adaylığını şu sözlerle duyurdu:

Değerli Arkadaşlarım,
İnsan odaklı yönetim, vizyoner belediyecilik anlayışı ve inovatif düşünceyi benimseyerek Karpaz bölgesinin yıllarca ötelenmiş sorunlarına köklü çözümler üretmek için 2022 yerel seçimlerinde Yenierenköy Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olduğumu sizlerle paylaşmak isterim.
Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün " Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır"sözünü ilke olarak benimseyerek çok sevdiğim bölgeme hizmet etmeyi kendime ibre olarak belirlemiş bulunmaktayım.
Temiz, dürüst, ahlâklı ve tarafsız bir yönetim anlayışını benimseyerek bölgemizin tüm sorunlarına interaktif çözümler üretmek için buradayım.
Kişiler ve mevkiler gelip geçicidir. Baki olan geride bıraktığınız eserlerdir. Ben; yaratıcı ve yenilikçi fikirlerim, kendime olan inancım ve siz değerli arkadaşlarımın da desteğiyle varmak istediğim bu hedefime ulaşacağıma inanıyorum.
Aldığım bu karar aşamasının her anında beni daima destekleyen aileme, arkadaşlarıma ve siz değerli dostlarıma teşekkürlerimi sunarım. 

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