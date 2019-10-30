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Yeni Game of Thrones dizisinin ismi belli oldu: House of the Dragon

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Yeni Game of Thrones dizisinin ismi belli oldu: House of the Dragon
Yeni Game of Thrones dizisinin ismi belli oldu: House of the Dragon

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen Game of Thrones (Taht Oyunları) evreninde geçen yeni dizi projesinin yapımcı firma HBO tarafından iptal edildiği belirtilirken, yapımcı firma HBO yine Game of Thrones evreninde geçen başka bir dizi projesinin lansmanını yaptı.

Yeni Game of Thrones dizisinin sekiz sezonluk dizideki olaylardan 300 yıl önce yaşananları konu alacağı belirtildi.

 

'House of the Dragon' (Ejderha'nın Evi) adı verilen yeni dizinin yapımcıları arasında Game of Thrones kitaplarının yazarı George RR Martin'in de olduğu ifade edildi.

Dizinin vizyon tarihi konusunda ise bilgi verilmedi.

Bu açıklamadan saatler önce, ABD basınında yer alan haberlerde bu yıl bahar aylarında duyurulan ve Oscar adaylığı bulunan oyuncu Naomi Watts'ın da kadrosunda bulunduğu dizi projesinin ipal edildiği açıklanmıştı.

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