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Yeni Geçiş Kapılarının Açılması ve Kıbrıs Görüşmelerinin Yeniden Başlaması Talebiyle Eylem

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Yeni Geçiş Kapılarının Açılması ve Kıbrıs Görüşmelerinin Yeniden Başlaması Talebiyle Eylem
Yeni Geçiş Kapılarının Açılması ve Kıbrıs Görüşmelerinin Yeniden Başlaması Talebiyle Eylem

Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs’tan bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütü, yeni geçiş kapılarının açılması ve Kıbrıs görüşmelerinin yeniden başlaması talebiyle bugün eylem yapıyor.

Lefkoşa Kuğulu Park’ta toplanan örgütler saat 11.30'da Çağlayan bölgesinde bulunan eski Mağusa Kapısı’ya doğru yürüyüşe geçti.

Güney Kıbrıs’ta da bir grup siyasi parti ve örgüt Mağusa Kapısı Festival Parkı’nda toplanıp, yürüyüşe başladı.

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