 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 93.397
  • Altın 146,647
  • Dolar 3,5918
  • Euro 3,8983
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKASon Dakika: Barbaros Karpaz açıklarında!

Yeni geliştirilen tanı kiti ile kanser hastalarının yaşam kalitesi artacak!

»
Yeni geliştirilen tanı kiti ile kanser hastalarının yaşam kalitesi artacak!
“Bu kit ile hem ülke ekonomisine katkı sağlanacak hem de hastaların daha hızlı bir şekilde tanı ve teşhis olup, doğru tedaviye yönlendirilmesi sağlanacak”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği ve sanayi-üniversite işbirliğiyle gerçekleştirilen “Kanser Tedavisinin Yönlendirilmesinde Etkili Olan Tanı Kiti” projesi kapsamında kanser hastalarına yönelik yerli genetik tanı kiti üretilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökhan Görgişen ve Araştırma Görevlisi İsmail Musab Gülaçar tarafından YYÜ Teknokent'te geliştirilen projeyle kanser hastalarına daha uygun ilaçların verilmesi ve hastaların yaşam kalitesinin arttırılması amaçlanıyor. Proje sonuçlandığında ise Van Teknokent'te dünya standartlarında üretilecek olan kişisel tanı kitleriyle hem ülke ekonomisine hem de hastaların daha hızlı bir şekilde tanı ve teşhis olup, doğru tedaviye yönlendirilmesi katkı sağlanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Gazlı diyet içecekler her gün tüketilirse ne olur?24 Nisan 2017 Pazartesi 12:05
  • Mutluluğun sırrı yürüyüş yapmakta24 Nisan 2017 Pazartesi 11:31
  • Kadınlar her gün çilek yemeli24 Nisan 2017 Pazartesi 11:30
  • Bu kurbağa grip virüsünü öldürebiliyor!24 Nisan 2017 Pazartesi 11:28
  • Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi başhemşiresi Türkan Şahin: “ebelik bilim ve sanatın birleştiği bir sağlık disiplinidir”22 Nisan 2017 Cumartesi 13:33
  • Anne karnında beyni gelişmeyen Eva bebek, organlarıyla hayat kurtardı22 Nisan 2017 Cumartesi 13:14
  • Sarı nokta hastalığı nedir?22 Nisan 2017 Cumartesi 11:27
  • Diyet içeceklerin zararları nelerdir?22 Nisan 2017 Cumartesi 11:10
  • DAÜ “Bilimsel Sağlık” programında akciğer hastalıklarında rehabilitasyon konusu ele alındı20 Nisan 2017 Perşembe 13:08
  • Horlamayı hafifletmek için nasıl önlemler alınabilir?20 Nisan 2017 Perşembe 12:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti