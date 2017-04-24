Yeni geliştirilen tanı kiti ile kanser hastalarının yaşam kalitesi artacak!

“Bu kit ile hem ülke ekonomisine katkı sağlanacak hem de hastaların daha hızlı bir şekilde tanı ve teşhis olup, doğru tedaviye yönlendirilmesi sağlanacak”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği ve sanayi-üniversite işbirliğiyle gerçekleştirilen “Kanser Tedavisinin Yönlendirilmesinde Etkili Olan Tanı Kiti” projesi kapsamında kanser hastalarına yönelik yerli genetik tanı kiti üretilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökhan Görgişen ve Araştırma Görevlisi İsmail Musab Gülaçar tarafından YYÜ Teknokent'te geliştirilen projeyle kanser hastalarına daha uygun ilaçların verilmesi ve hastaların yaşam kalitesinin arttırılması amaçlanıyor. Proje sonuçlandığında ise Van Teknokent'te dünya standartlarında üretilecek olan kişisel tanı kitleriyle hem ülke ekonomisine hem de hastaların daha hızlı bir şekilde tanı ve teşhis olup, doğru tedaviye yönlendirilmesi katkı sağlanacak.