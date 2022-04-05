“Yeni Girne 100 Yataklı Askeri Hastane Yapımı Protokolü” Resmi Gazete’de Yayımlandı

Bakanlar Kurulu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yeni Girne 100 Yataklı Askeri Hastane Yapmı Protokolü"nü dünkü Resmi Gazete'de yayımlayarak, protokolün Cumhuriyet Meclisi’nin bilgisine sunulmasına karar verdi.

Eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın imza koyduğu protokol, 3 Mart 2021’de imzalanan "2021 Yılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması" tahtında, 23 Kasım 2021’de Lefkoşa’da ve 6 Ocak 2021’de ise Ankara’da imzalandı.

Protokole göre, 100 yataklı askeri hastane, KKTC'de Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'nin kullanımındaki arazi üzerine yapılacak.

Ankara kaynaklı projeler arasında yer alan 100 Yataklı Yeni Girne Hastanesi’nin uygulama projelerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın onayının alınmasına yönelik iş ve işlemlerin yapılması ve/veya yaptırılmasında gerekli koordinasyon sağlanarak projelerin onaylanma işlemi KKTC Hükümeti tarafından sağlanacakken, yatırım işinin yürütülmesi sürecinde kontrol ve denetimler Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı tarafından, KKTC Hükümeti adına sorumlu olan Bakanlık ile işbirliği içinde, koordineli olarak yürütülecek.

Protokole göre, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve/veya yüklenicisi/alt yüklenicileri yatırım işinin iş ve iş kalemlerinin yürütülmesi kapsamında çalıştıracağı personel ile yatırım işinde kullanılacak her türlü malzeme, makine ve teçhizatı KKTC dışından getirebileceği gibi KKTC’den de temin edebilir.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ise Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve/veya yüklenicisi/alt yüklenicileri personeline çalışma ve oturma izinlerinin zamanında alınmasını; altyapı, yer altı ve yer üstü iletişim, elektrik, su, yol ve ilgili izinlerin alınmasını sağlamakla yükümlü.

Protokol kapsamında yapılacak yatırım işinde görevlendirilecek Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve/veya yüklenicisi/alt yüklenicileri personelinin tamamı için çalışma izni ve benzeri giderler ise KKTC tarafından karşılanacak ve ilgililerin KKTC’ye dışarıdan getireceği ve bu yatırımda kullanacağı inşaat malzemesi, makine/ donanım/ elektrik/ elektronik/ mekanik sistem ve cihazlar ile tefrişat için her türlü gümrük, katma değer vergisi, diğer vergiler, fon ve harçtan muaf tutulacak.