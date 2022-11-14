Yeni Girne Hastanesi Sözleşmesi İmzalandı

İhale süreci tamamlanan Yeni Girne Hastanesi’nin ihaleyi kazanan müteahhitlerle sözleşmesi bugün Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon’da imzalandı.

Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon’unda yapılan imza töreni Başbakan Ünal Üstel’in huzurunda, Maliye Bakanı Alişan Şan’ın katılımıyla, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ve ihaleyi alan firmaların sözleşmeyi imzalamasıyla gerçekleştirildi.

Bakan Altuğra, yıllardır hasreti çekilen Yeni Girne Hastanesi’nin ihale sürecinin tamamlandığını, ihaleyi kazanan müteahhitlerle sözleşme imzalanmasının büyük bir mutluluk olduğunu kaydetti.

Bakan Altuğra, Girne Bölgesi’nde artan nüfus yapısına göre 60 yataklı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin hizmet verilme noktasında yetersiz kalındığını, 160 yatak kapasiteli olacak Yeni Girne Hastanesi ile takriben 10 aylık bir süre sonunda Girne halkına tam teşekküllü bir sağlık hizmetinin sunulabileceğini kaydetti.

Aylardır Sağlık Bakanlığı ekipleriyle verilen emek sonunda alın terinin bugün hastane inşaatının başlamaya hazır hale gelmesiyle taçlandırıldığını belirten Bakan Altuğra, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Bakan Altuğra, halkın kaliteli sağlık hizmeti almasının öncelikleri olduğunu, bu sorumluluk duygusu ile hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.