Yeni görüntüler ortaya çıktı... "Tosuncuk"un yurt dışında lüks yat sefası

Çiftlik Bank dolandırıcılığının bir numaralı ismi firari sanık Mehmet Aydın'la ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Yurt dışında sürdüğü lüks yaşama ait yeni görüntüler ortaya çıkan "tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın eski eşi Sıla Aydın ile birlikte olduğ

Çiftlik Bank dolandırıcılığının bir numaralı ismi firari sanık Mehmet Aydın'la ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Yurt dışında sürdüğü lüks yaşama ait yeni görüntüler ortaya çıkan "tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın eski eşi Sıla Aydın ile birlikte olduğu görülüyor.

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın yurt dışındaki lüks yaşamına devam ediyor.