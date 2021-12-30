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Yeni Görüşme Iddiası! Erdoğan Ve Esad, PKK'ya Karşı Ortak Operasyonda Anlaştı Mı

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Yeni Görüşme Iddiası! Erdoğan Ve Esad, PKK'ya Karşı Ortak Operasyonda Anlaştı Mı?
Yeni Görüşme Iddiası! Erdoğan Ve Esad, PKK'ya Karşı Ortak Operasyonda Anlaştı Mı

Türkiye Gazetesi'nin iddiasına göre; Suriye ile görüşmeler yıllar sonra yeniden başladı... Türkiye ve Suriye arasındaki görüşmelerde terör örgütü PKK'ya karşı ortak operasyon, Halep'in imarı, mültecilerin yeniden dönüşü, Haseke-Kamışlı ve Lazkiye-Kesep kapılarının açılması konuşuldu.

Türkiye ve Suriye arasında aracı ülkelerin de katılımı ile Ürdün-Akabe'de başlayan görüşmeler devam ediyor. İki ülke arasında Lazkiye Hmeymim, Lübnan, Irak ve Fırat Kalkanı bölgelerinde istihbarat ve askeri bürokrat düzeyinde gerçekleşen temaslar yeni bir aşamaya geçildi.

Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen'in haberine göre, geçen ay yapılan görüşmelerde terör örgütü PKK'ya karşı ortak operasyon, Halep'in imarı, mültecilerin yeniden dönüşü, Haseke-Kamışlı ve Lazkiye-Kesep kapılarının açılması görüşüldü.

 

ÖNCELİKLİ GÜNDEM HALEP

Toplantılarda öncelikli gündem maddesi Halep olduğu belirtildi. Konuyla ilgili konuşan kaynaklar şunları söyledi:

"Ankara için Halep hayati önem taşıyor. Rusya, İran ve Suriye devleti ile yapılan tüm görüşmelerde Halep'in tamamına yakını harap olan tüm altyapı ve üstyapısının Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) desteği ile yeniden normale dönüştürme planımız var. Bununla birlikte Orta Doğu'nun en büyük sanayi merkezi olan Halep Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) işler hâle getirilmesi hedefleniyor.

Güvenlik konusunda Türk tarafının talebi ise İran'a bağlı milis grupların, PKK terör örgütü ile birlikte Esad'ın Şebbiha militanlarının bölgeyi terk etmesi. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bağımsız, uluslararası gözlem gücünün Halep'te görev yapması. Resmî kaynaklardan edindiğimiz bilgiler Rusya'nın plana ilişkin yaklaşımının olumlu, İran'ın ise çekince ve zorlu şartlar öne sürdüğü yönünde."

ŞAM OLUMLU YANIT VERDİ

Ankara- Şam müzakere sürecinde Suriye devleti PKK'ya karşı ortak operasyon konusunda olumlu görüş belirtti. Şam'ın şartı, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun daha sonra İdlib'de de devam ettirilmesi. Esad yönetimi, Türkiye'nin terör endişesine karşı da Adana Mutabakatı'nın baz alınmasını ve operasyonel haklarının saklı kalmasını kabul ediyor. ABD'nin bölgedeki varlığının ise "Deyr ez-Zor, Rakka ve Haseke'deki aşiretlerin ayaklandırılarak son bulacağı" görüşü hâkim.

M4 VE M5 KARAYOLLARI YENİDEN GÜNDEMDE

Karşılıklı taleplerin müzakere edildiği masada M4 ve M5 kara yollarının yeniden ulaşımının sağlanması da yer alıyor. Şam yönetimi, kaydedilen ilerlemeye paralel olarak Lazkiye-Kesep sınır kapısının açılmasını ve karşılıklı ticaret ve sivil geçişlerin başlamasını istiyor. Rusya ise Kesep ile birlikte Kamışlı-Nusaybin kapısının açılması talebinde bulundu.

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