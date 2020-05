Yeni gözlüklerinize rağmen görme probleminiz devam mı ediyor?

Gözlük kullanan ve göz kontrolleri arasındaki uzun süreden dolayı gözlük camı numarası önemli ölçüde artmış (örneğin, yüksek bir astigmat veya miyoptan dolayı) kişiler için değerli bir öneri: Beyin merkezi siz yeniden rahat ve mükemmel görmenin tadını çıkarmadan önce yeni görsel etkilere alışmak zorunda kalır. Genellikle, hali hazırda gözlük takan kişiler için her iki yılda bir göz testi tavsiye edilir.

Progresif gözlük camları

Progresif gözlük camları tüm mesafelerde net görmeyi kolaylaştırır. Farklı görme mesafeleri için bölgeler sürekli birbirini takip eder. Bu da her detayı net bir şekilde görmeyi sağlar – görüntü zıplaması olmadan hem yakın hem uzaktaki her şey. Alışma süresi üç haftaya kadar devam edebilir. Bu süreçte, her zaman gözlüklerinizi takıyor olmalısınız. Alışma, yakın ve uzak mesafeler arasındaki fark büyükse o zaman özellikle yaşlı insanlar için zordur. Bu durumda, alışma süresi üç haftaya kadar sürebilir.

Uzman tavsiyesi: Eğer problem yaşıyorsanız, yeni gözlüklerinizi sadece otururken kullanarak başlayın. Günlük hareketlerinizi yaparken, mesela merdivenleri çıkarken, araba sürerken veya spor yaparken, yeni progresif camlı gözlüklerinizi takarak onlara yavaş yavaş alışın. Söylemedenolmaz: gözlük camlarının kalitesi önemli bir rol oynar. Profesyonel danışma ve yardım için her zaman optometristinizi ziyaret ediniz.