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Yeni gözlüklerinize rağmen görme probleminiz devam mı ediyor?

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Yeni gözlüklerinize rağmen görme probleminiz devam mı ediyor?
Yeni gözlüklerinize rağmen görme probleminiz devam mı ediyor?

Yeni gözlükleriniz tarz görünüyor ve yüzünüze mükemmel şekilde oturuyor. Tek problem hâlâ net görememeniz. Neyin yanlış olduğunu merak edebilirsiniz. Neden görmeniz yeni gözlüklerinize rağmen mükemmel değil? Bu tür görme problemlerinin farklı nedenleri olabilir. İyi haber şu ki problem genelde kendi kendine çözülür ve daha fazla yardım için optometristinize dönebilirsiniz.

Gözlükler insanların bozulmuş görmelerini dengelemeleri için mükemmel bir icattır. İster miyop ister hipermetrop ister presbiyopi için olsun, doğru gözlük camı neredeyse tüm görme bozuklulukları için artık mevcut. Açıkça görülüyor ki, yeni gözlük alır da hemen net bir şekilde göremezseniz, biraz hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz.

Ancak böyle bir durumla karşı karşıya kalmanızın pek çok farklı nedeni olabilir:

Alışma süresi

Ne zaman daha önce takmadığınız yepyeni bir gözlük alsanız, ona alışmanız gerekecektir. Bazılarının yeni gözlüklerine alışmalar bir kaç gün sürerken, başkalarının ki iki hafta kadar sürebilir. Dolayısıyla gözlükleri ilk taktığınızda sadece çerçeve kenarını görüyorsanız tamamen normaldir. Bunun sebebi beynin görme merkezinde yatar. İlk önce yeni tamamen gelişmiş görme koşullara adapte olması gerekir. Bu da öncekinden daha yüksek numara gözlük camı kullanan veya yeni bir çerçeve veya farklı bir türde cam seçmiş kişileri etkiler. Dolayısıyla gözleriniz adapte olana kadar gözlükleri sürekli takmaya devam etmek önemlidir.

Çok uzun süre beklemiş olabilirsiniz

Doğanın akışı bu: 40-49 yaşları arasında, insanların görme yetisi kötüleşmeye başlar ve nihayetinde gözlüğe ihtiyaç duyarlar. 20.000’den fazla kişi ile yapılan bir çalışmada, ilk kez gerçekten gözlüğe ihtiyacı olan insanların neredeyse %60’ının bir görme yardımı satın almadan önce çok uzun beklemiş oldukları keşfedilmiştir. Ve nihayet gözlük edindikten sonra beynin görme merkezi de ilk kez yeni duruma adapte olmak zorunda kalmaktadır. Bu yine de, genellikle çok hızlı olur. Neredeyse tüm daha önce gözlük kullanmamış bu kişiler neden daha önce numaralı gözlük almamış olduklarını merak ederler.

Gözlük kullanan ve göz kontrolleri arasındaki uzun süreden dolayı gözlük camı numarası önemli ölçüde artmış (örneğin, yüksek bir astigmat veya miyoptan dolayı) kişiler için değerli bir öneri: Beyin merkezi siz yeniden rahat ve mükemmel görmenin tadını çıkarmadan önce yeni görsel etkilere alışmak zorunda kalır. Genellikle, hali hazırda gözlük takan kişiler için her iki yılda bir göz testi tavsiye edilir.

Progresif gözlük camları

Progresif gözlük camları tüm mesafelerde net görmeyi kolaylaştırır. Farklı görme mesafeleri için bölgeler sürekli birbirini takip eder. Bu da her detayı net bir şekilde görmeyi sağlar – görüntü zıplaması olmadan hem yakın hem uzaktaki her şey. Alışma süresi üç haftaya kadar devam edebilir. Bu süreçte, her zaman gözlüklerinizi takıyor olmalısınız. Alışma, yakın ve uzak mesafeler arasındaki fark büyükse o zaman özellikle yaşlı insanlar için zordur. Bu durumda, alışma süresi üç haftaya kadar sürebilir.

Uzman tavsiyesi: Eğer problem yaşıyorsanız, yeni gözlüklerinizi sadece otururken kullanarak başlayın. Günlük hareketlerinizi yaparken, mesela merdivenleri çıkarken, araba sürerken veya spor yaparken, yeni progresif camlı gözlüklerinizi takarak onlara yavaş yavaş alışın. Söylemedenolmaz: gözlük camlarının kalitesi önemli bir rol oynar. Profesyonel danışma ve yardım için her zaman optometristinizi ziyaret ediniz.

Stres

Kan basıncınız ve kalp atışlarınız aşırı stresten olumsuz etkilenebilecek tek durum değildir. Görüşünüz de bundan rahatsız olabilir. Genelde ne kadar çok stresliyseniz görmeniz de o kadar çok bozulur. İpucu: yeni bir gözlük almaya hazır olduğunuzda olabildiğince rahat olduğunuzda optometristinizi veya göz doktorunuzu göz testi için görmeye gidiniz. Eğer stresliyseniz test sonuçları yanlış olabilir.

Kronik hastalıklar

Size göre ayarlanmış gözlüklerinizi daha yeni takmanıza rağmen aniden bozulmuş görme durumundan mı şikayetçisiniz? Eğer öyleyse, diyabet, hipertansiyon gibi kronik bir durumunuz olabilir. Her iki hastalığın da insanın görme keskinliği üzerinde büyük bir etkisi vardır. Böyle bir durumda görme problemlerinize gözlükleriniz değil glikoz veya kan basınç seviyelerinizdeki başlıca dalgalanmalar neden oluyordur. Pek çok kişi bu hastalıklara sahip olduğunu bilmez bile, dolayısıyla bir kontrole gitmenin zamanı gelmiş olabilir.

İlaç

Bazı ilaçlar görmenizi bozabilir. Doktorunuza aldığınız bir ilaçtan kaynaklı bir durum olup olmadığını sorunuz.

Eğer hâlâ tatmin olmamışsanız ve görmeniz düzelmiyorsa, gözlükçüye bir kez daha kendi mağazasında özellikleri kontrol ettirin. Gözlük camı numaranızın size verilen reçeteye uyduğundan ve camların merkezemesi ayarlandığından emin olunuz. Gözlüklerinizin ayarını yeniden değerlendirtebilirsiniz. Burnunuzdan kayan veya oturmayan gözlükler düzelmeyi ve dolayısıyla görme performansını etkileyebilir. Optometrist tüm bu kontrolleri yapabilen ve gözlük camlarınızı imalatçıya kontrol ettirecek uzman kişidir.

Bu arada, gözlüklerinizle ilgili herhangi başka bir probleminiz olursa, örneğin cam yüzeyi ile ilgili, optometristinizle irtibata geçiniz. Durumları o değerlendirip gözlük camlarının imalatçı tarafından incelenmesi gerekip gerekmediğini belirleyecektir. Mekanik, termal veya kimyasal etkiler kaplamada potansiyel olarak bir değişikliğe yol açabilir. Gözlüklerinizdeki çizikler görme problemlerine neden olabilir. Çizikler yok edilemediğinden bu durum sinir bozucudur ve gözlük camları yenisiyle değiştirilmelidir.

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