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Yeni güncelleme ile WhatsApp hikaye modu geliyor

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Yeni güncelleme ile WhatsApp hikaye modu geliyor
Facebook mesaj uygulaması WhatsApp için getireceği güncelleme ile beraber WhatsApp Hikaye Modunu kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

İnternetin yaygınlaşması ile beraber SMS’ler yavaş yavaş modasını kaybederek yerini online mesajlaşma uygulamalarına yerini bıraktı. Bu uygulamalardan dünyada en yaygını kuşkusuz Facebook‘un sahip olduğu WhatsApp uygulaması. internet kullananların olmazsa olmazı olan uygulama her güncellemede yeni özellikler alıyor, son güncelleme ile beraber büyük bir olasılıkla uygulamaya hikaye modu eklenecek.

Özellikle Snapchat uygulamasında çok sık kullanılan bu modu, Facebook ve Instagram‘a eklenmiş mevcut kullanıcılarını da oldukça memnun etmişti. Whatsapp gruplarında oldukça kullanışlı ve tercih edilebilecek bir mod olduğunu söyleyebiliriz.kullanıcılar kişisel rehberi ile hikayeler paylaşabilecek.  Tüm bu bilgiler ise iOS sürümü için geliştirilen beta sürümünde rastlanıldı, tabi testlerin ardından diğer işletim sistemli cihazlara da gelmesi bekleniyor, tam sürümünün ne zaman çıkacağı ise şu an için bilinmiyor.

 

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