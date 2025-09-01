  • BIST 11288.05
  • Altın 4610.364
  • Dolar 41.1205
  • Euro 48.2583
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAAnket: ABD'de Z kuşağının yüzde 60'ı İsrail'e karşı Hamas'ı destekliyor

Yeni haftada hava nasıl olacak?

» »
Meteoroloji Dairesi, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 35-38, sahillerde ise 31-34 derece dolaylarında seyredeceğini duyurdu.
Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 35-38, sahillerde ise 31-34 derece dolaylarında seyredeceğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi, 28 Ağustos-3 Eylül tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 35-38, sahillerde ise 31-34 derece dolaylarında olacak.

Hava; bugün açık ve az bulutlu, salı ve çarşamba günleri ise açık geçecek.

Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Erhürman'dan seçmene mektup31 Ağustos 2025 Pazar 12:23
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı İskele’de de törenlerle kutlandı31 Ağustos 2025 Pazar 12:19
  • 2 milyon TL devretti: 15 Eylül’de 4 milyon TL!31 Ağustos 2025 Pazar 12:16
  • Balıkesir’de 65 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu31 Ağustos 2025 Pazar 12:13
  • Aydınköy’de yayaya çarpan sürücü tutuklandı31 Ağustos 2025 Pazar 12:12
  • 26 alkollü sürücü yakalandı31 Ağustos 2025 Pazar 12:11
  • YSK Başkanı Özerdağ: 31 Temmuz itibarıyla seçmen sayısı 217 bin 5631 Ağustos 2025 Pazar 12:10
  • 24 Yaşındaki Genç Kadın Evinde Ölü Bulundu30 Ağustos 2025 Cumartesi 14:55
  • Lefkoşa-Güzelyurt Yolunda Trafik Kazası: İki Kişi Yoğun Bakımda30 Ağustos 2025 Cumartesi 10:38
  • 24 yaşındaki Şirin Melisa Engin ani bir şekilde hayatını kaybetti, evinde uyuşturucu bulundu: 1 tutuklu30 Ağustos 2025 Cumartesi 09:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti