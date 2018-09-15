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Yeni havalimanı şantiyesine sabaha karşı baskın: Yüzlerce işçiye gözaltı

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İstanbul’da üçüncü havalimanı inşaatında çalışan ve dün sabah eylem başlatan işçilerin kaldığı yatakhanelere sabaha karşı baskın yapan jandarma yüzlerce işçiyi gözaltına aldı.
Yeni havalimanı şantiyesine sabaha karşı baskın: Yüzlerce işçiye gözaltı

Üçüncü havalimanı inşaatında çalışan işçiler, iş güvenliği, olumsuz barınma çalışma koşulları, servislerin yetersiz olması gerekçesiyle dün sabah işe gitmeyerek şantiyede eylem başlatmıştı.  Jandarma ve polis bunun üzerine TOMA’lar ve gözaltı araçlarıyla giderek şantiyede beklemeye başlamıştı.

Jandarma ve polisin sabaha karşı 03.00 sıralarında işçilerin kaldığı yatakhanelere yönelik operasyon yaptı. İnşaat-İş sendikasından yapılan açıklamada jandarmanın kapıları kırarak içeri girdiği ve kimlik kontrolü yaptığı bildirildi. Yapılan GBT kontrolü sonrasında jandarmanın elindeki hazır isim listesine göre yüzlerce işçinin gözaltına alındığı bilgisi de açıklamada verildi.

Fotoğraf: Twitter

Giriş çıkışları kapatan jandarma içeri kimsenin girmesine izin vermiyor.

 

Dev Yapı İş Sendikası Başkanı Özgür Karabulut da “İşçilerin en temel haklarını karşılanmazken, sabah saatlerinde yüzlerce özel harekat polisleriyle baskın yapılıyor. İşçiler zorla, tehdit edilerek işe çıkarılıyor” dedi.

Jandarma içeri kapıları kırarak girdi. Fotoğraf: Twitter

Şantiyeye giden  HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, koğuşlara kapıların kırılarak girildiğini ve 400’e yakın işçinin gözaltına alındığını açıkladı. HDP İstanbul Milletvekili Erkan Baş ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sadece bir karakolda 200’ün üzerinde işçinin gözaltında tutulduğunu söyledi.

 

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