  • BIST 3.245,76
  • Altın 977.855
  • Dolar 18.354
  • Euro 18.1027
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Yeni Havayolumuzun ismi belli oldu!

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, A Para’da 15 Kasım’da açılması planlanan yeni havalimanıyla ve yeni havayolu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu
Yeni Havayolumuzun ismi belli oldu!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı,  yeni havalimanında 29 Ekim’de deneme uçuşlarının gerçekleştirileceğini 15 Kasım’da da 3 önemli uçuşun havalimanına yapılmasının planlandığını söyledi. Arıklı, "15 Kasım’da belki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan oraya iner, belki Rus uçakları oraya iner. Kendi milli havayolu şirketimizi de kurmak için son hazırlıklara geldik ve havayolu şirketimizin de uçağının piste inmesini bekliyoruz. Umarım üçü birden olur” dedi. Rus uçağının Ercan Havalimanı’na inmesi için hukuki bir engel bulunmadığına vurgu yapan Arıklı, Moskova’dan uçuşun gerçekleştirilebileceğine işaret etti. 

"RUSYA'DAN İKİ HAVAYOLU İLE GÖRÜŞÜLÜYOR"

ABD’nin GKRY’ne silah ambargosunun kaldırmasının ardından önceden iyi olan Güney Kıbrıs ve Rusya ilişkilerinin gerildiğini belirten Arıklı, Rus uçaklarının KKTC’ye inmesinin siyasi açıdan önemli bir mesaj içereceğine vurgu yaptı.  Siyasi iradenin sağlanmasıyla Ercan Havalimanı’na uçuşların gerçekleştirilmesinde bir engel olmayacağını belirten Arıklı, Rusya uçuşlarının KKTC’nin ekonomisine önemli derecede olumlu etkisi olacağını söyledi.Rusya’dan iki havayolu şirketi ile görüşüldüğünü açıklayan Arıklı, Moskova’dan direkt uçuşların gerçekleştirilmesiyle önümüzdeki yılın KKTC’nin turizmi açısında verimli olacağına işaret etti. Uçak bilet fiyatlarının pahalılığına  da dikkati çeken Arıklı, “Uçak bilet fiyatları çok pahalı. KKTC’de yaşayan birçok vatandaş Avrupa’ya giderken Güney’den gitmeyi tercih ediyorlar. Direkt uçuşların olmaması bu noktada maliyet oluyor” dedi ve ekledi:  “Ercan Havalimanı Türkiye’nin iç havayolları statüsüne alınabilir ve bunun için siyasi iradenin olması gerekir.” 

“MAVİ GİRNE HAVAYOLLARI ADINDA 5 UÇAKLI FİLOMUZ OLACAK”

Milli havayolu şirketinin kurulmasında da önemli bir aşamaya gelindiğini  ve neredeyse tamamlandığını belirten Arıklı, havayolu şirketinin adını da duyurdu. Bakan Arıklı, “Yeni havayolumuzun ismi ‘Mavi Girne Havayolları’ olacak. 15 Kasım’a yetiştirmeye çalışıyoruz ve aksilik görünmüyor. 5 Uçakla başlayacak ve sonrasında daha da büyümesini hedefliyoruz” dedi.

İLK SEFER TRABZON'A

İlk etapta Türkiye’ye uçuşların yapılacağına işaret eden Arıklı, ilk seferlerden birinin Trabzon’a gerçekleştirileceğini de müjdeledi. Bakan Arıklı, “Adana, İstanbul, Ankara gibi lokasyonlara uçuşlarımız var fakat ülkemizde ciddi bir Karadenizli olup yaşayan var ve Karadeniz’e gitmek istediklerinde ciddi bir zaman kaybı ve para kaybına uğruyorlar. Yeni kuracağımız hava yolu şirketi de ilk seferlerinden bir tanesini inşallah Trabzon’a yapacak. Buradan Kıbrıs’taki Karadenizli soydaşlara müjdeyi vermiş olayım” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sendikalar, Bugün Cumhuriyet Meclisi ve Trafik Dairesi Motorlu Araçlar Birimi’nde Tam Gün Grevde22 Eylül 2022 Perşembe 08:49
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar22 Eylül 2022 Perşembe 08:43
  • ŞOK Grevler devam ediyor...22 Eylül 2022 Perşembe 07:26
  • Detay Bugün Ne Manşet attı? 22 Eylül 2022 Perşembe22 Eylül 2022 Perşembe 07:19
  • Türkiye İçişleri Bakanı Soylu, KKTC'li mevkidaşı Öztürkler ile görüştü21 Eylül 2022 Çarşamba 19:41
  • 2 Yıl süre ile görev yapacak temsilciler atandı21 Eylül 2022 Çarşamba 19:37
  • Arıklı: Erdoğan'ın çağrısı dönüm noktası21 Eylül 2022 Çarşamba 19:16
  • Bengihan: Başbakan daha önce uzlaşıya varılan konuları dahi reddetti21 Eylül 2022 Çarşamba 19:08
  • 270 Vaka, 1 Vefat!21 Eylül 2022 Çarşamba 19:03
  • Sağlık Bakanı Altuğra, Alzheimer Hastaları ve Yakınları İle Bir Araya Geldi21 Eylül 2022 Çarşamba 18:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti