  • BIST 1.857,40
  • Altın 757.32736
  • Dolar 13.3634
  • Euro 15.1283
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den ilk mesaj: Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, işimizde bize doğruluk ver

»
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 'görevden af' talebi kabul edilen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan 'görevden alındı'.
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den ilk mesaj: Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, işimizde bize doğruluk ver

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 'görevden af' talebi kabul edilen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan 'görevden alındı'. Atama kararına göre Elvan'ın yerine yardımcısı Nureddin Nebati atandı. Nebati ilk mesajında, "Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, işimizde bize doğruluk ver" düşüncesini dile getirdi.

Nebati Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sn. Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah" ifadesini kullandı. 

Nureddin Nebati kimdir?

Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu.

Siyaset Bilimi Uzmanı; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.

Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora ünvanını aldı.

İş Adamı, Tekstil işiyle uğraştı. Akaryakıt istasyonu işletmeciliği yaptı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. Halen MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar,Tügva,Önder,Utesav Üyeliği devam etmektedir.AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak 2014-2015 yılları AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi.Orta düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Nebati Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 Aylık Bebeğini Öldüresiye Dövdü! İşte O Görüntüler30 Kasım 2021 Salı 22:44
  • Bodrum'da fırtına: 1 tekne karaya oturdu, iskeleler yerinden söküldü30 Kasım 2021 Salı 20:20
  • Eczacılara göre Türkiye ciddi bir ilaç kriziyle karşı karşıya: '650'den fazla ilaç bulunamıyor'30 Kasım 2021 Salı 15:34
  • Cumhuriyet çalışanları: İşten çıkartmalar gazete tarihinde kara bir leke30 Kasım 2021 Salı 14:59
  • Ege Denizi'nde peş peşe depremler30 Kasım 2021 Salı 10:04
  • Kaburgasından Alınan Kıkırdakla Burnu Düzeltilen Kadın Sağlığına Kavuştu29 Kasım 2021 Pazartesi 22:47
  • Okey Oynarken Tanıştığı Şahıslar, Genç Kızı Kaçırıp Çıplak Fotoğraflarını Çekti29 Kasım 2021 Pazartesi 21:56
  • Ek Gelir İçin Kozalak Toplamaya Giden Genç, Hırsızlar Tarafından Öldürüldü29 Kasım 2021 Pazartesi 20:56
  • Hayat kadınını oynamayı çok isterdim29 Kasım 2021 Pazartesi 20:17
  • Rize'de öğrenci yurdunda yangın çıktı29 Kasım 2021 Pazartesi 20:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti