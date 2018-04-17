YENİ HİÇBİR ŞEY YOK!!

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın Tacikistan’nın Başkenti Duşanbe’de düzenlenen 23. Bakanlar toplantısına katılan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, toplantıda yaptığı konuşmada geleneksel hale gelen izolasyon söylemini tekrarladı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın Tacikistan’nın Başkenti Duşanbe’de düzenlenen 23. Bakanlar toplantısında yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türklerin hayatlarını önemli derecede kısıtlayan izolasyonların Kıbrıslı Rumların “uzlaşmaz” tutumunu beslediğini söyledi.

“GÖZLEMCİ” ÜYELİĞİ ÜÇ YIL DAHA UZATILDI

İzolasyonların Kıbrıslı Türklerin hayatlarını nasıl olumsuz bir şekilde etkilediğini anlatan Özersay, daha önceki Dışişleri Bakanları’nın yaptığı gibi katılımcılara izolasyonların kaldırılması konusunda yardım çağrısında bulundu. Bunun dışında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 23. Bakanlar Konseyi toplantısında 2012 yılından itibaren “gözlemci üye” statümüzün yapılan oylama sonucunda 3 yıl daha uzatıldığı açıklandı.