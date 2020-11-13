Yeni hükümet hafta sonu kurulabilir..4'lü koalisyona doğru

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan hükümeti kurma görevini alan UBP Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner, hükümet kurma çalışmalarında mutlu sona ulaşıyor. Dörtlü hükümet yeniden kuruluyor fakat bu kez kadroda iki değişiklik var

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan hükümeti kurma görevini alan UBP Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner, hükümet kurma çalışmalarında mutlu sona ulaşıyor. Gıynık internet sitesinin haberine göre , dörtlü hükümet yeniden kuruluyor fakat bu kez kadroda iki değişiklik var.

2018 seçimlerinden sonra kurulan CTP-HP-TDP-DP dörtlü koalisyon hükümeti yerine bu kez UBP-HP-DP-YDP dörtlü koalisyon hükümeti hayata geçiyor. Yeni hükümet için anlaşmanın sağlandığı bu akşam saatlerinde açıklanabilir.

Pazartesi günü yeni kabinenin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın onayına sunulması bekleniyor.

Günlerdir görüşmeye devam eden Ulusal Birlik Partisi yetkilileri ile Halkın Partisi yetkilileri genel çerçevede anlaştı. YDP ile DP ise detaylarda uzlaşılması için UBP ve HP arasındaki anlaşmanın sağlanmasını bekliyor.

Kurulacak olan hükümetin icraat hükümeti değil tarihi belirlenmiş bir seçim hükümeti olacağı öğrenilirken, genel seçim tarihi için 2022 yılı Mayıs ya da Haziran ayları üzerinde uzlaşı sağlanması bekleniyor.

Kurulacak olan UBP-HP-DP-YDP dörtlü koalisyon hükümetinde, UBP’nin kabinede Başbakanlık yanı sıra 6 bakanlık, HP’nin 2 bakanlık ve DP ile YDP’nin ise 1’er bakanlık alacağı gelen bilgiler arasında.