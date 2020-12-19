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Yeni Hükümetin Güven Oylaması Bugün Yapılacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti Bakanlar Kurulu’nun güven oylaması için bugün saat 11.00’de toplanacak.
Yeni Hükümetin Güven Oylaması Bugün Yapılacak

Meclis İç Tüzüğü’ne göre milletvekilleri güven oylamasında açık oy kullanacak. Oylamada, güvenoyu verenlerin sayısı ret oyu verenlerden fazla ise Bakanlar Kurulu güvenoyu almış olacak.

Aksi halde, Bakanlar Kurulu güvenoyu almamış olacak ve Başbakan’ın istifasını Cumhurbaşkanı’na sunması gerekecek. İç tüzüğe göre güven oylaması görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra, yani bugün yapılacak.

Yeni hükümet, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 49 milletvekili kalan Cumhuriyet Meclisi’nde 25 sandalyeyle temsil ediliyor. Meclis’te halen UBP’nin 20, CTP’nin 12, HP’nin 6, DP’nin ve TDP’nin 3’er, YDP’nin 2 milletvekili ve 3 de bağımsız milletvekili bulunuyor. 

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