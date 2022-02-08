Yeni hükümetin ilk hedefi KIB-TEK ...

Sucuoğlu, hükümeti kurar kurmaz ilk hedeflerinin KIB-TEK'teki durumu düzeltmek olduğunu belirterek, KIB-TEK'le ilgili 2 yeni proje bulunduğunu söyledi.

Bu iki projenin daha temiz ve daha sürdürülebilir bir enerji yapısı sağlamayı amaçladığını anlatan Sucuoğlu, önümüzdeki günlerde yeni ekiplerin gelip projelerle ilgili detaylı görüşmeleri yapacaklarını belirtti.

Az tüketenden az, çok tüketenden çok alınacak!

Zam konusunda da değinen Sucuoğlu, 'dar gelirliye yüklenmeden belli kilovatın üzerinde tüketimi olan adreslere artış sağlayacağız' diye konuştu. Sucuoğlu zam kararının ve oranlarının 1-2 güne netleşeceğini söyledi.