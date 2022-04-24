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Yeni iddia bilim dünyasını karıştırdı: Meteor değil, uzay aracı

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Harvard'dan bir bilim insanı, Pasifik Okyanusu'nun dibindeki meteorun uzaylı teknolojisi olduğuna inandığını ve bu konuda bir soruşturma başlatmak istediğini söyledi.
Yeni iddia bilim dünyasını karıştırdı: Meteor değil, uzay aracı

ABD Uzay Komutanlığı Ocak 2014’te Dünya’ya çarpan bir meteorun başka bir Güneş sisteminden geldiğini ve bu nedenle bilinen ilk yıldızlararası nesne olduğunu doğruladı. Ancak Harvard fizikçisi Avi Loeb çarşamba günü, nesnenin bir uzaylı teknolojisi parçası olduğunu iddia etti.

Loeb, nesneyi incelemek için Pasifik’in dibinden bir mıknatısla çıkarmayı önerdi ve nesneyi almanın, yaşam boyu uzaylı teknolojisine sahip olma hayalini gerçekleştirmek için bir fırsat olabileceğini ekledi. Loeb, “Hayalim, Dünya dışında üretilmiş işlevsel bir ekipman parçasındaki bazı düğmelere basmak” dedi.

Loeb, uzaylıların Dünya ile temas kurduğuna inanarak dikkat çekiyor. 2021’de fizikçi, Oumuamu’nun bir kuyruklu yıldız veya asteroit değil, bir uzay aracı olduğunu iddia eden “Dünya Dışı: Dünyanın Ötesinde Akıllı Yaşamın İlk İşareti” başlıklı bir kitap yayınladı.

Oumuamua, Ekim 2017’de milyonlarca kilometre uzaktaki Hawaii’de bir teleskop tarafından keşfedildi. Keşif sırasında, Loeb, nesnenin aslında uzaylılardan atılan bir teknoloji parçası olduğunu iddia ettikten sonra bilim insanlarından tepki aldı.

Loeb şimdi 2014’te bulunan nesnesinin de uzaylı teknolojisi olduğunu söylüyor.

NASA’ya göre meteor, 8 Ocak 2014’te Papua Yeni Gine’deki Manus Adası yakınlarında saatte 100.000 milden fazla bir hızla seyahat ederken gökyüzünü aydınlattı.

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