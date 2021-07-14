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Yeni iPhone 13'te bir özellik ortaya çıktı

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Apple'ın eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modeline ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı.
Yeni iPhone 13'te bir özellik ortaya çıktı

Apple'ın eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modeline ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı.

iPhone 13'ün tanıtılmasına sadece birkaç ay var. 

Cihaza ilişkin bir özellik kesinleşti. Yeni iPhone 13'te LiDAR sensörü kullanılacak.  Ancak LiDAR sensörü yeni iPhone 13 ailesinin hepsinde kullanılmayacak.  İddilara göre sensör iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde tercih edilecek. 

Apple daha önce 2020 iPad Pro, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max cihazlarında LiDAR sensörü kullanmıştı. Bu teknoloji kameranın nesnelere olan uzaklığını daha hızlı ve daha hassas ölçüyor. Bu da kameranın artırılmış gerçeklik ve gece çekimleri performanını artırırken 3D modelleme alanlarında kullanım imkanı sağlıyor.

Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 13 Pro serisinde yeni bir kamera kullanılacak.  DuanRui de en yeni kukla modele ilişkin görüntüleri paylaştı.

Standart boyutlu iPhone 13 üzerinde yeni çapraz çift kamera düzeni ve biraz daha büyük çentik dikkat çekiyor.

Yeni iPhone'un batıl inançlar nedeniyle 13 olarak değil de 12S olarak adlandırılacağı daha sık dillendirilirken Pro versiyonda geliştirilmiş ultra geniş kamera kullanılacağı iddia edildi.

NTV'nin aktardığına göre, modeller, iPhone 13 ve iPhone 13 Mini‘ye gelen yeni kamera düzeninin yanı sıra iPhone 13 Pro‘da daha kalın bir genel tasarım ve daha büyük bir kamera çıkıntısının olduğu da gösteriyor.

Ayrıca gelecek yıl çıkacak olan iPhone 14 modellerinin hepsinde bu ultra geniş kameraya yer verileceği belirtildi.  Kuo ayrıca 2021 Eylül'de tanıtılması beklenen yeni iPhone Pro'da otomatik netleme de olacak. 

TANITIM VE SATIŞ TARİHLERİNİ PAYLAŞTI

Şimdiye kadar birçok özelliği sızan yeni iPhone ailesine ilişkin bir diğer iddia ise tanıtım ve satış tarihi üzerine.  Bilindiği gibi Apple, iPhone'ları eylül ayında tanıtıyor. 

Daha önce doğru çıkan sızıntılara imza atan analist Dan Ives, Apple'ın aklındaki kesin tanıtım ve satış tarihlerini paylaştı.  

Dan Ives'in iddiasına göre yeni iPhone 13 ailesi 14 Eylül 2021 Salı günü tanıtılacak. 

17 Eylül'den itibaren Apple ön siparişleri almaya başlayacak ve 24 Eylül tarihinde ise iPhone telefonlar satışa çıkacak. 

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