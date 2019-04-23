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Yeni IRA: Gazeteci McKee'inin öldürülmesinin sorumluluğunu üstleniyoruz, özür dileriz

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Kuzey İrlanda'da Yeni IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) örgütü, Perşembe günü gazeteci Lyra McKee'inin öldürülmesinin sorumluluğunu üstlendi.
Yeni IRA: Gazeteci McKee'inin öldürülmesinin sorumluluğunu üstleniyoruz, özür dileriz

The Irish News gazetesine açıklama gönderen örgüt, 29 yaşındaki gazetecinin, "düşman güçlerin yanındayken" vurulduğunu açıkladı. Yeni IRA; McKee'nin ailesinden ve dostlarından özür diledi.

Lyra McKee, Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentindeki protesto gösterilerini izlerken başından vurularak öldürülmüştü. McKee öldürüldüğü sırada bir polis aracının yanındaydı.

Gösteriler sırasında polis ve göstericiler arasında çatışma çıkmış; Derry Emniyeti polislere en az 50 molotof kokteyli atıldığını, maskeli ve silahlı bir kişinin de protestolar sırasında ateş açtığını söylemişti.

Kuzey İrlanda Emniyet Müdürlüğü, Lyra McKee'nin ölümüyle ilgili olarak "terör saldırısı" soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, McKee cinayetinin "şok edici ve akıl dışı" olduğunu söylemiş ve gazeteci için "Büyük bir cesaretle görevini yaparken hayatını kaybetti" demişti.

Yeni IRA ne istiyor?

Yeni IRA, Kuzey İrlanda ve İngiltere'de aktif bir paramiliter örgüt. Amacının Kuzey İrlanda'daki Birleşik Krallık hakimiyetini sonlandırmak ve Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti'ni birleşmesini sağlamak olduğunu söylüyor.

Örgütün kökeni, 1997'deki ateşkesi reddeden ve kendisini "Gerçek IRA" olarak adlandırmaya başlayan yapılanmaya dayandırıyor.

Gerçek IRA ve daha küçük ölçekli Cumhuriyetçi örgütler bir araya gelerek "Yeni IRA" olarak tanımlanmaya başlamıştı.

Yeni IRA son olarak Mart ayında Londra ve Glasgow'da baız yerlere bombalı paketler göndermişti.

Bombaların gönderildiği adresler arasında Glasgow Üniversitesi, Heathrow Havalimanı ve Waterloo Tren İstasyonu da vardı.

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