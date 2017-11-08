Yeni iş araçları ile yeni otobüslerin ithal vergileri kaldırıldı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, ithal edilecek yeni iş araçları ve yeni otobüslere uygulanan Rıhtım Harçları, Katma Değer Vergisi ve Fiyat İstikrar Fonu oranlarında düzenlemeye gidilerek, harç oranlarının sıfırlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Atun, dün Bakanlar Kurulu’na sunduğu önerge ile ülkeye ithal edilen iş araç ve makineleri ile otobüslerin sıfır kilometre olmak şartı ile tüm gümrük vergilerinin kaldırılmasının sağlandığını kaydetti.



Atun şunları ifade etti:



“Özel sektör yatırımlarının desteklenmesi politikası dahilinde yerel firmalarımızın üretim ve hizmetlerini yürütmesi ile ilgili kullanmak zorunda oldukları motorlu iş araçlarının iş verimliliğinin artırılması ve yol güvenliliğin sağlanması, yol güvenliği ile birlikte yeni model düşük emisyonlu çevre dostu araçların ülkeye kazandırılması, iş araçları filomuzun yenilenebilmesi, çağdaş bir yapıya kavuşturulması ve geliştirilmesi yönünde ithal edilecek yeni iş araçları ve yeni otobüslere uygulanan Rıhtım Harçları, Katma Değer Vergisi ve Fiyat İstikrar Fonu oranlarında yeni araç alımını teşvik amacıyla düzenlemeye gidildi ve harç oranları sıfırlandı.”



Karar uyarınca, ülke firmalarının yolcu taşımacılığı, sanayi, inşaat üretim, imalat ve benzeri sektörlerde verimliliğini arttırarak, ekonomik ömrünü dolduran iş araçlarının yarattığı iş ve maliyet kaybının önlenmesi, yeni teknolojiye sahip iş aletlerinin alınmasının teşvik edilmesi, trafikte kullanılan otobüsleri ile iş araçlarının düşük emisyona sahip yeni model ile değişiminin sağlanması sağlanarak ekonomiye katkıda bulunmanın yanında kullanılacak araçların iş ve yol güvenlik düzeyinin artırılması için yenilenmesi teşvik edilecek.



Yeni uygulama ışığında; yeni iş araçları gümrük vergilerinin kaldırılması kapsamına giren araç ve gereçler şöyle:

“A: Forkliftler

B: Kamyon ve benzeri eşya taşıma kapasitesi 2,5 ton üzeri olan motorlu taşıtlar

C: Buldozer, greyder, ekskavatör, küreyici yükleyiciler,

D: Kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus kendiliğinden hareketli yük araçları,

E: Özel amaçlı motorlu taşıtlar, vinçler, itfaiye araçları, beton karıştırıcı, yol süpürme araçları,

F: Otobüsler,

Yeni olması kaydı ile tüm KDV-Rıhtım Harcı ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan muaf tutulacak.

Eskisi Yenisi

KDV %16 %0

Rıhtım Harcı: %4,4 %0

Fiyat İstikrar Fonu %16 %0



Ayrıca aynı politika doğrultusunda yeni ithal edilecek iş alet alımlarında Kalkınma Bankası’ndan yüzde 80 oranında kredilendirme kapsamına da alınmasının sağlandığı belirtildi.