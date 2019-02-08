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Yeni kanser ilacı:6 Ayda Etkisini Gösteriyor

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İngiltere'de bilim insanlarının geliştirdiği kanser ilacı, hastalığı ilerlemiş kişiler için umut olacak. Bilim insanları söz konusu ilaç için hücrelere sızarak 6 ay içinde etkili olacağını söyledi.
Yeni kanser ilacı:6 Ayda Etkisini Gösteriyor

İngiltere'de uzun süredir çalışmalar yapan bilim insanları, kanser tedavisine yanıt vermeyen 150 kişi üzerinde denenen ve kanser hücrelerine sızarak etkili olması hedeflenen TV adlıilacın pek çok hastada olumlu yanıt verdiğini açıkladı.

Merkezi Londra'da bulunan Kanser Araştırmaları Enstitüsü ile Royal Marsden Kanser Hastanesi uzmanlarının birlikte geliştirdiği TV adlı ilaç, akciğer, rahim ağzı, mesane ve yumurtalık dahil toplam altı kanser türünde denendi. İngiltere'de yeni geliştirilen bir kanser ilacının, hastalığı ilerlemiş kişiler için umut olabileceği belirtildi. Bilim insanları hastalıkları ilaca tepki vermeyen 150 kişi üzerinde denenen "TV" (Tisitumab Vedotin) adlı ilacın, kanser hücrelerine sızarak hücrelere içeriden saldırdığını söyledi. İlacın 6 aya kadar etkili olduğu ifade edildi.

 

MESANE KANSERİ HASTALARININ YÜZDE 27'SİNDE OLUMLU SONUÇ ALINDI

Sonuçları Lancet Oncology adlı tıp dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, mesane kanseri hastalarının yüzde 27'si, rahim ağzı kanseri hastalarının da yüzde 26'sı tedaviye olumlu yanıt verdi. Yemek borusu kanseri ve küçük hücreli akciğer kanseri hastalarında bu oran yüzde 13 oldu. Endometriyal kanserli hastaların yüzde yedisinde tümörün küçüldüğü ya da büyümesinin durduğu görüldü.

BAĞIRSAK VE PANKREAS KANSERİ DE ÇÖZÜLÜYOR

Şimdi araştırma, bağırsak ve pankreas kanseri hastalarını da kapsayacak şekilde genişletiliyor. Araştırmada, bu ilaca yanıt verebilecek hastaları belirlemek amacıyla marker'lar da test ediliyor. Uzmanlara göre, bir antikora iliştirilen TV, doku faktörü adı verilen reseptörü hedef alıyor. Birçok kanser hücresinin yüzeyinde yüksek seviyede doku faktörü bulunuyor. İlacın daha sonra, girdiği hücreleri parçaladığı belirtiliyor.

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