Yeni kararlar yarın yürürlükte , bayramda sadece çekirdek aile ziyareti olabilecek!

Covid 19 ile mücadele kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararları uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ek tedbirler yarın yürürlüğe giriyor.

Anneler Günü olması nedeniyle bugün bir defaya mahsus olmak üzere çiçekçilerin sadece çevrim içi (online) sipariş ve kapıda teslim şeklinde hizmet vermeleri uygun görülürken, bulaşı azaltmak için Ramazan Bayramı ziyaretlerinin de çekirdek aileyle sınırlandırılması kararlaştırıldı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla kurulması planlanan bayram yeri, lunapark, festival alanı v.b. etkinliklerin yapılmaması uygun görüldü. 10 Mayıs Pazartesi ile 17 Mayıs Pazartesi arasında pazartesinden cumartesine kadar saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında ve cumartesi saat 21.00 ile pazartesi 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Kapalı turizm hizmeti veren otellerdeki çalışanlar, müşteriler ayrıldıktan 2 gün sonra yaptıracakları PCR testlerinin “negatif olmasına müteakip” otelden ayrılabilmelerine müsaade edilecek. 13 Mayıs’ta kutlanacak Ramazan Bayramı dolayısı ile bir defaya mahsus 3 gecelik kapalı otel turizmi için arife olan 12 Mayıs Çarşamba günü 6 uçuş, Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 13 Mayıs Perşembe günü ise 4 uçuş charter sefer düzenlenmesi uygun görüldü.

