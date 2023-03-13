Yeni Kıbrıs Derneği KTOEÖS ve KTÖS’ü Ziyaret Etti

7 Mart 2023 tarihinde İki Toplumlu Yeni Kıbrıs Derneği sendikamızın merkez Lefkoşa binasında sendikalarımız KTOEÖS ve KTÖS’ü ziyaret etti.

19 Mart 1975’te kurulan Yeni Kıbrıs Derneğinin amaç ve ilkelerini dernek başkanı Thoukis C. Thoukidides sendikalarımıza aktararak, Kıbrıs’ta acilen federasyon temelinde çözüme ulaşılması için birlik ve mücadele gerekliliğine vurgu yaptı.

Ziyarette dernek başkanı Thoukis C. Thoukidides deprem felaketinde yaşanan kayıplara büyük üzüntü duyulduğunu, Kıbrıs Türk Toplumunun acısının paylaşıldığını dile getirerek bir nebze yaraların sarılması için dernek adına toplanan bağışı sendikalarımıza takdim etti.

Ziyarette ayrıca iki toplumdan akademisyenlerin ve gazetecilerin Kıbrıslılık konusunda yazılan makaleleri derleyen kitap tanıtılarak iki dilde kitabın yayınlanması için işbirliği yapılması ve iki toplumu yakınlaştıracak çeşitli etkinliklerin organize edilmesi yönünde fikir birliğine ve anlaşmaya varıldı.