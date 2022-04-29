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Yeni Kıbrıs Partisi, 1 Mayıs'taki iki toplumlu etkinliğe katılacak

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Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 1 Mayıs’ta Kuğulu Park’tan başlayacak ve ara bölgede iki toplumlu etkinlikle son bulacak yürüyüşe katılacağını duyurdu.
Yeni Kıbrıs Partisi, 1 Mayıs'taki iki toplumlu etkinliğe katılacak

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 1 Mayıs’ta Kuğulu Park’tan başlayacak ve ara bölgede iki toplumlu etkinlikle son bulacak yürüyüşe katılacağını duyurdu.


YKP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, YKP’nin 1 Mayıs Pazar günü 09.00’da YKP Genel Merkezi önünde buluşup Kuğulu Park’tan başlayacak ve ara bölgede iki toplumlu etkinlikle son bulacak yürüyüşe katılacağı belirtildi ve üyeler ile sempatizanlar etkinliğe katılmaya çağrıldı.


1 Mayıs’ın çalışma saatlerinin düzenlenmesine yönelik ortaya konan direnişle ortaya çıktığının hatırlatıldığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ta özel sektörde haftalık 40 saat olan çalışma saattine uyulmadığı kaydedildi.


Herkese haftalık 40 saat, güvenceli ve sendikalı iş talep edilen açıklamada, bu talep için mücadeleyi yükseltme kararlılığı ortaya kondu

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