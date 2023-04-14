Yeni Kıbrıs Partisi: AKSA ve Taşyapı’ya ayrıcalıklı davranılıyor

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, AKSA Enerji ile Taşyapı şirketleri patronlarına, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi Rize kökenli olmalarından dolayı ayrıcalık tanındığını" öne sürdü.

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, AKSA Enerji ile Taşyapı şirketleri patronlarına, ayrılacalık tanındığını belirtti.

Kanatlı yayımladığı açıklamada, Ercan Havalimanı ve enerjide yaşanan gelişmelere dikkat çekti.

Murat Kanatlı, Yüksek İdare Mahkemesi'nin Ercan Havalimanı işletmecisi Terminal Yapı’nın inşaat yapma iznini iptal edilmesi kararı almasına rağmen Taşyapı’ya yeniden izin verildiğini; AKSA ile var olan sözleşmenin bitmesine henüz bir yıl varken ve sözleşmenin 3 yıl daha uzatılma seçeneği dururken, AKSA ile uzun vadeli sözleşme yapılmasına imkan tanıyacak yasal düzenlemeye gidilmek istendiğine dikkat çekti.

“Bunların hepsi Rize kökenli. Tayyip, AKSA patronu kazancı, Taşyapı patronu Emrullah... Sizce bu tesadüf mü?” diyen Kanatlı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın son ziyaretinin de bu gelişmelerle alakası olduğunu da savundu.