  • BIST 9014.68
  • Altın 3064.936
  • Dolar 34.2839
  • Euro 37.143
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKABM: İsrail, Lübnan’daki barış gücünün gözlem kulesini yıktı

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 35 yaşında…

» »
30 Ekim 1989 yılında kurulan Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 35 yaşında…
Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 35 yaşında…

 

30 Ekim 1989 yılında kurulan Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 35 yaşında…

Yeni Kıbrıs Partisi, taviz vermeksizin, fetihçi anlayış ve uygulamaları ile adanın üçte birini işgali altında tutan TC’nin sivil - asker bürokrasisinin denetimindeki hem siyasi parti, tarikat ve hemşeri derneklerince, hem de yeraltı ve yerüstü paramiliter teşkilatlarıyla desteklenen ve yerli işbirlikçileriyle korunan Kıbrıs’ın kuzeyindeki rejime karşı, bölünmüş anavatanımızın yeniden birleşmesi için 35 yıl boyunca kesintisiz mücadele verdi, mücadele verenlerle bir arada oldu…

TC’nin dayattığı fetihçi politikaların bir aracı olan demografik yapının, tapu kayıtlarının ve yerleşim yeri isimlerinin değiştirilmesi, eğitim sisteminin Türkiye’ye entegre edilmesi, Sünni İslamcı tarikatların daha etkin olması için maddi, manevi yardımlar gibi asimilasyon politikalarının yıllarca uygulanması ile Kıbrıs’ın kuzeyi artık Türkiye’nin bir iline benzemektedir. Türkiye’nin deniz aşırı sömürgesi olan Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşam, dayatılan sosyo-ekonomik politikalarla her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Türkiye’nin yerel alt idaresi olan organın fonksiyonu her geçen gün daha da azalmaktadır. Görünüşte varmış gibi olanların bile işlevlerinin kalmadığını hemen hemen her gün gazetelerde haberleri çıkan buradaki “vali”nin, resmi gayri-resmi atanmış TC’li bürokratların faaliyetlerinden anlamak mümkündür.

YKP, 1989 yılında yola çıkarken “talimatla yönetilmeye hayır, bu memleket bizim biz yöneteceğiz” demişti, bugün bu sloganlar hâlâ günceldir. Yapılan seçimlerdeki ve parti kurultaylarındaki müdahalelerle de bir kez daha ortaya çıkmıştır ki, yeniden başlatılacak mücadelenin özünün de bu sloganlar olması gerekmektedir…

YKP, 35 yıldır, eşitlikçi, özgürlükçü, katılımcı, demokratik bir sosyalizm için, enternasyonalizm ilkelerine bağlı, dayanışmayı önemseyen, emekten yana, anti-militarist, barışçı, ekolojist, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve devrimci bir mücadele de veriyor ve bu mücadeleyi de ileri taşımakta kararlıdır…

35 yıldır YKP’nin barış ve sosyalizm yolculuğu sürüyor…

 

Biz, 35 yıllık mücadele tarihimizle

vardık, varız, var olacağız…

 

Mücadelemiz sürüyor, elbet bir gün, biz kazanacağız…

 

 

Yeni Kıbrıs Partisi

Parti Sekretaryası

30/10/24

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fuat Topaloğlu: Kontak kapatma noktasındayız30 Ekim 2024 Çarşamba 12:38
  • Sigortalılar, 1 Aralık’tan itibaren sözleşmeli eczanelerden indirimli olarak ilaçlarını alabilecek30 Ekim 2024 Çarşamba 12:32
  • Tahsin Mertekçi kabri başında anılacak30 Ekim 2024 Çarşamba 12:12
  • Yoklama bildirgelerinin son teslim tarihi 20 Kasım’a uzatıldı30 Ekim 2024 Çarşamba 12:06
  • Sağlık Bakanlığı açıkladı: Bebekler beslenmeye başladı30 Ekim 2024 Çarşamba 12:02
  • Basketbolda lig kuraları 9 Kasım’da çekilecek30 Ekim 2024 Çarşamba 11:58
  • İlk konuk Galatasaray30 Ekim 2024 Çarşamba 11:34
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı... Lefkoşa’da Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi29 Ekim 2024 Salı 12:34
  • Güvercinlik’te av tüfeği ile vurularak köpek öldürüldü29 Ekim 2024 Salı 12:33
  • Sahte diyetisyene yasal işlem29 Ekim 2024 Salı 12:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti