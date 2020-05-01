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Yeni Kıbrıs Partisi’nden 1 Mayıs mesajı…

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YKP, haftalık 40 saat, güvenceli ve sendikalı iş hayatı için mücadelenin arttırılmasını istiyor
Yeni Kıbrıs Partisi’nden 1 Mayıs mesajı…

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), haftalık 40 saat, güvenceli ve sendikalı iş hayatı için mücadelenin yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

YKP Sekreteryası’ndan 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle yayımlanan bildiride, “Uzun zamandır, Kıbrıs’ın kuzeyinde 40 saatlik haftalık çalışma süresine uyan hiçbir özel sektör kalmamış durumdadır. Kıbrıs’ın kuzeyinde de günde 8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat uykunun sembolleştiği 8-8-8 hakkını almak için hemen şimdi mücadeleyi yükseltme zamanıdır… Böylesi koşullarda herkese haftalık 40 saat, güvenceli, sendikalı İŞ diyoruz! Bu talep için mücadeleyi de yükseltmeye kararlıyız” denildi.

“Özel sektörde sendikalaşarak, İş Yasası’nın ve ILO sözleşmelerinin tüm yönleriyle uygulanabildiği bir çalışma yaşamı ve elbette ortak yurdumuzun yeniden birleştirilmesi için mücadeleye devam edilecek” denilen açıklamada,

Neoliberal politikaların etkisinin korona virüs salgını sürecinde daha çok hissedildiği ifade edildi.

Açıklamada, “Fatura her zamanki gibi çok daha ağır bir şekilde emekçilere, çalışanlara çıkarıldı, 2020 yılının ilk 5 ayı emekçiler için daha fazla yoksulluk, yoksunluk, işsizlik, hak ihlali anlamına geldi” ifadeleri kullanıldı.

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