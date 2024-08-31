Yeni Kıbrıs Partisi'nden Barış ve Savaş Karşıtı Çağrı

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında işgallere ve savaşlara karşı barış mücadelesinin yükseltilmesi gerektiğini vurgulayan bir açıklama yaptı.

Partinin açıklamasında, bölgemizin sürekli savaş ve askeri müdahalelere maruz kaldığı, Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin kullanımı, Türkiye’nin İHA ve SİHA’ları ve diğer yabancı askeri faaliyetlerin bu durumu etkilediği belirtiliyor.

Kıbrıs’ın mevcut durumu, taraflar arasında resmi bir ateşkes hattının olmaması ve dondurulmuş savaş hali olarak tanımlanırken, Kıbrıs’ın kuzeyindeki sosyal ve ekonomik krizin de ülkenin varoluş-yok oluş tartışmalarını gündeme getirdiği ifade ediliyor. Ayrıca, Gazze’deki savaş suçlarına ve Batı Şeria’ya sıçrayan çatışmalara dikkat çekilerek, Filistin halkıyla dayanışma ve derhal ateşkes çağrısı yapılmış.

YKP, ABD ve diğer emperyalist ülkelerin bölgede silahlı çatışmaların yayılmasına neden olduğunu belirterek, uluslararası barış hareketiyle birlikte savaş karşıtı mücadeleye devam edeceğini vurguladı. Ukrayna’daki savaşla ilgili olarak da Rus işgalinin uzun vadeli NATO politikaları çerçevesinde olduğunu, savaşta kazananların silah tekelleri, kaybedenlerin ise siviller olduğunu ifade etti.

Parti, tüm işgallerin sona ermesini, yabancı orduların işgal bölgelerinden derhal çekilmesini ve savaşların hemen son bulmasını talep ediyor. Ayrıca, adanın tamamen askersizleştirilmesi ve militarist yapıların ortadan kaldırılması için yıllardır süren barış mücadelesinin devam ettirileceğinin altını çiziyor. Kıbrıs çözüm sürecinde askeri seçeneklerin sorunları çözmeyeceğini belirten YKP, en etkin güvenliğin vicdanlar olduğuna dikkat çekti.

YKP, 1 Eylül Pazar günü saat 19.30’da Soli harabelerinde Lefke Belediyesi tarafından düzenlenecek barış etkinliğine ve 2 Eylül Pazartesi günü saat 19:00’da ara bölgedeki Dayanışma evi önünde Dünya Sendikalar Federasyonu üyelerinin çağrısıyla gerçekleşecek iki toplumlu “1 Eylül” eylemine katılım çağrısında bulundu.

Yeni Kıbrıs Partisi

Sekretaryası