  • BIST 9833.22
  • Altın 2740.775
  • Dolar 34.0519
  • Euro 37.6074
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAİsrail Gazze'de tıbbı malzeme taşıyan yardım konvoyunu vurdu, beş nakliye çalışanı hayatını kaybetti

Yeni Kıbrıs Partisi'nden Barış ve Savaş Karşıtı Çağrı

» »
Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında işgallere ve savaşlara karşı barış mücadelesinin yükseltilmesi gerektiğini vurgulayan bir açıklama yaptı.
Yeni Kıbrıs Partisi'nden Barış ve Savaş Karşıtı Çağrı

Partinin açıklamasında, bölgemizin sürekli savaş ve askeri müdahalelere maruz kaldığı, Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin kullanımı, Türkiye’nin İHA ve SİHA’ları ve diğer yabancı askeri faaliyetlerin bu durumu etkilediği belirtiliyor.

Kıbrıs’ın mevcut durumu, taraflar arasında resmi bir ateşkes hattının olmaması ve dondurulmuş savaş hali olarak tanımlanırken, Kıbrıs’ın kuzeyindeki sosyal ve ekonomik krizin de ülkenin varoluş-yok oluş tartışmalarını gündeme getirdiği ifade ediliyor. Ayrıca, Gazze’deki savaş suçlarına ve Batı Şeria’ya sıçrayan çatışmalara dikkat çekilerek, Filistin halkıyla dayanışma ve derhal ateşkes çağrısı yapılmış.

YKP, ABD ve diğer emperyalist ülkelerin bölgede silahlı çatışmaların yayılmasına neden olduğunu belirterek, uluslararası barış hareketiyle birlikte savaş karşıtı mücadeleye devam edeceğini vurguladı. Ukrayna’daki savaşla ilgili olarak da Rus işgalinin uzun vadeli NATO politikaları çerçevesinde olduğunu, savaşta kazananların silah tekelleri, kaybedenlerin ise siviller olduğunu ifade etti.

Parti, tüm işgallerin sona ermesini, yabancı orduların işgal bölgelerinden derhal çekilmesini ve savaşların hemen son bulmasını talep ediyor. Ayrıca, adanın tamamen askersizleştirilmesi ve militarist yapıların ortadan kaldırılması için yıllardır süren barış mücadelesinin devam ettirileceğinin altını çiziyor. Kıbrıs çözüm sürecinde askeri seçeneklerin sorunları çözmeyeceğini belirten YKP, en etkin güvenliğin vicdanlar olduğuna dikkat çekti.

YKP, 1 Eylül Pazar günü saat 19.30’da Soli harabelerinde Lefke Belediyesi tarafından düzenlenecek barış etkinliğine ve 2 Eylül Pazartesi günü saat 19:00’da ara bölgedeki Dayanışma evi önünde Dünya Sendikalar Federasyonu üyelerinin çağrısıyla gerçekleşecek iki toplumlu “1 Eylül” eylemine katılım çağrısında bulundu.

Yeni Kıbrıs Partisi
Sekretaryası

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne’de Gece Yarısı Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Gözaltına Alındı31 Ağustos 2024 Cumartesi 10:17
  • İskele'de Uyuşturucu ve Patlayıcı Madde Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı31 Ağustos 2024 Cumartesi 10:15
  • Ortaköy'de Trafik Kazası: Bir Yaya Yaralandı31 Ağustos 2024 Cumartesi 10:10
  • Sterlin 45.05 TL'den satılıyor31 Ağustos 2024 Cumartesi 10:06
  • Bugünden itibaren üç gün boyunca yağmur bekleniyor31 Ağustos 2024 Cumartesi 10:01
  • 3 buçuk milyon TL’lik büyük ikramiye Lefkoşa'da30 Ağustos 2024 Cuma 20:57
  • Üste: İskele'ye iki yeni sentetik futbol sahası yapıyoruz30 Ağustos 2024 Cuma 17:00
  • Töre, Cihat Yaycı ve Heyetini Kabul Etti30 Ağustos 2024 Cuma 15:15
  • Tuğcu’dan Tibuk’a Yanıt: “Beni Arayabilir, Oturup Konuşalım”30 Ağustos 2024 Cuma 15:10
  • Kapatılan Sitelerinden Birinin BTHK Başkan Yardımcısına Ait Olduğu Ortaya Çıktı30 Ağustos 2024 Cuma 15:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti