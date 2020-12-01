Yeni koalisyonda "teknokrat kabine" hazırlığı...

TEKNOKRAT KABİNE HAZIRLIĞI!

CTP-HP-TDP –DP 4’lü koalisyon hükümeti çalışmaları dün akşam HP’nin Parti Meclisi kararı sonrasında hız kazandı.

HP’de ve diğer partilerde genel eğilim 10 aylık kurulacak olan seçim hükümetini teknokrat bakanlar atamak olduğu kaydedildi.

DETAY ÖZEL HABER

Başbakan ve vekalet vereceği bir Bakan’ın sadece milletvekili olacağı bir kabine üzerinde çalışmalar yoğunlaştı.

BAKANLIKLAR KONUŞULUYOR

CTP’nin Başbakanlık, Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nı, DP’nin Turizm ile Ekonomi Bakanlığını, TDP’nin Eğitim Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığını, HP’nin İçişleri Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nı alabileceğini belirten siyasi yorumcular, kabinede 8-9 Bakanın teknokratlardan oluşması beklentisinde olduklarını da belirttiler.

YDP DIŞARDAN DESTEK VERECEK

Oluşacak teknokrat kabineye seçimin de Eylül 2021’de olması şartı ile YDP’nin de dışardan destek vereceği ve Meclis’te 29 Vekilin kabineye güvenoyu vereceği konuşuluyor.

VEKİLLERİN İŞİ ÇOK

Cumhuriyet Meclisi’nin önünde 2021 Bütçesinin komiteden ve Genel Kuruldan geçirilmesi gibi önemli bir durum var. Milletvekillerini yoğun bir bütçe çalışması beklerken diğer yandan da Seçim ve Halk Oylaması yasasında değişiklik de yapılması bekleniyor.

MECLİS BAŞKANI YENİDEN SEÇİLECEK

Yeni yıl ile birlikte Meclis Başkanı ve Başkan yardımcısı Meclis iç tüzüğü gereği yeniden seçilecek.

TEKNOKRASİ NEDİR?

Teknokrasi veya Uygulayımcıerki, bütün karar verme süreçlerinin teknik uzmanların ellerinde olduğu bir yönetim şeklidir. Yönetim kademelerinde sadece bilgi, deneyim ve yetenek sahibi bilim insanları, mühendisler ve teknolojistler yer alır.

Teknokrasinin başlıca özellikleri:

Siyasi kurumların yönetimi, teknokratlardan oluşan "uzmanlar kurulu" ile yürütülür.

Siyasi ve ekonomik süreçler bilime ve rasyonalizme dayandırılır.

Teknokrasi taslağını ilk önce 1912 yılında Thorstein Veblen öne sürdü. Veblene göre, sibernetik sistemlere hakim oldukları için, mühendislerin devleti yönetmeleri gerekir. Daha çok Büyük Bunalım’ın egemen olduğu 1929 sonrasında zemin bulmuştur; günümüzde ise Tunus'ta Arap Baharı ile devrilen hükûmetin yerine kurulmuş yönetimde görülmektedir.