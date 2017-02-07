“Yeni konferans, Mart ayının ikinci on gününde gerçekleştirilecek”

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununa ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Simerini gazetesine göre Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorunundaki Güvenlik ve Garantilere ilişkin nihai kararların, Türkiye’deki, anayasa değişikliğiyle ilgili referandum öncesinde alınmasının beklenmediğini belirtti.

Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bu mesajı, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kısa bir süre önce baş başa görüşen İngiltere Başbakanı Theresa May ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’den aldığını söyledi.

Müzakere masasındaki diyaloğun, referanduma kadar, canlı tutulması gerektiğine de vurgu yapan Hristodulidis, Kıbrıs sorununun iç boyutundaki 5 başlığa ilişkin görüşmenin de, Şubat ayında teknokratlar ve liderler düzeyinde devam edeceğini ifade etti.

Hristodulidis, açıklamasında ayrıca yeni konferansın, Mart ayının ikinci on gününde gerçekleştirileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun, “Kıbrıs Rum tarafından, dönüşümlü başkanlığı kabul etmesi” şeklindeki talebini de yorumlayan Hristodulidis, bu konuda farklı bir yaklaşımın bulunduğunu, bunun Cenevre’de görüşülmediğini ancak iki tarafça sadece görüşlerin ortaya konulduğunu ifade etti.

Toprak konusundaki görüşmeye ilişkin olarak Hristodulidis, bunun, Kıbrıs’ta yapılacağını ve sunulan haritalarla doğrudan içe içe olan kriterler konusunu da içerdiğini söyledi.

Kıbrıs Türk tarafının sunduğu haritanın, kendilerini memnun etmediğini söyleyen Hristodulidis, bu konuda da görüşmenin olacağını belirtti.

Hristodulidis, önümüzdeki dönemde ele alınacak diğer konular arasında Mülkiyet ile çözümün ekonomik boyutunun da bulunduğunu söyledi.

Muhalefet partilerinin, Anastasiadis’in, Ulusal Konsey’de istişare olmaksızın, Mart ayında yeni bir konferans konusunda uzlaşmasına yönelik eleştirilerini de yanıtlayan Hristodulidis, Cenevre’deki konferansın, şaşkınlık yaratmak için kesilmediğini belirtti.

Atina’nın haberdar olup olmadığı sorusuna karşılık olarak Hristodulidis, Yunan Hükümeti’nin, Anastasiadis’in faaliyetleri ve niyetleri konusunda mutlak bilgilendirilmiş olduğunu söyledi.

Ulusal Konsey’in, Cuma günü toplanması niyetinde olduklarını ancak meclis oturumuyla ilgili bir sorunun bulunduğunu belirten Hristodulidis, bu konudaki kararı ileriki günlere havale etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’e yönelik, 4 özgürlüğe ilişkin Türk talebinin kabul edilemez olduğu şeklindeki mektubuna ilişkin olarak da Hristodulidis, konu hakkında yazılı yanıt beklendiğini ifade etti.

KOCİAS

Alithia gazetesine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocais, AB Dışişleri Bakanları toplantısı çerçevesinde “garantör devletlerin dışişleri bakanları, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis ile Kıbrıs Türk toplumu temsilcisinin muhtemelen Mart ayının ikinci yarısında görüşme yapacağı” olacağı” şeklinde açıklama yaptı.

Gazete, Kocias’ın bu açıklamayı geçtiğimiz Cuma günü BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bir soru üzerine yaptığını belirtti.

Habere göre Kocias, Eide ile yaptığı görüşmelere her zaman büyük ilgi olduğunu ayrıca bu görüşmelerin uzun sürdüğünü ifade etti.

JUNCKER’DEN DESTEK

Politis gazetesi ve diğer gazetelere göre ise, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Avrupa Komisyonu’nun, siyasi ve teknik açıdan Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelere verdiği desteği dile getirdi.

Gazete Juncker’in, bu açıklamayı, Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Dimitris Papadimulis ile Avrupa Parlamentosu üyesi Takis Hacıyeorgiu’nun 4 Ocak 2017 tarihli Kıbrıs’taki duruma ilişkin sorusuna yanıtı çerçevesinde yaptığını yazdı.

Habere göre Juncker, ilerleme ve sarf edilen çabaları da selamlarken, liderlerin, uzun yıllardır süren Kıbrıs sorununu sonlandırılmasına yönelik güçlü taahhütlerine olan inancını da dile getirdi.