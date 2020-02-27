Yeni koronavirüs İran turizmine darbe vurdu

Yeni koronavirüs Persepolis antik kenti ve Fars bahçeleri gibi birçok albenisi olan İran'ın turizmini etkiledi. Komşu ülkelerin sınırları geçici kapatması ve hava trafiğinin kısıtlanmasıyla seyahatler iptal ediliyor.

Yeni koronavirüs salgını İran'ın turizmine de ağır darbe vurdu. İran Kültür Mirası, Zanaat ve Turizm Teşkilatı Turizm Direktörü Cevad Musavi İktisad-ı Dünya dergisine yaptığı açıklamada "Koronanın ortaya çıkması bakımından bu yıl turizm açısından kurak bir yıl" dedi.

İktisad-ı Dünya dergisi son sayısında İran'da Nevruz kutlamalarına bir ay kala turizmin yaşadığı krizi konu edindi. Paylaşılan bilgilere göre İran'ın ikinci büyük kenti olan Meşhed'de virüs salgını nedeniyle otellerin yüzde 90'ı boş. Seyahatlerin yüzde 75’i de iptal edildi. Irak, Türkiye ve Afganistan'da geçici olarak sınırlarını kapattığı İran ile hava trafiği de kısıtlandı.

İran turizmine virüs salgını öncesinde de bir Ukrayna yolcu uçağının hükümet tarafından yanlışlıkla düşürülmesi darbe vurmuştu. İran turizm yetkilileri İran'a yurt dışından yapılan seyahatlerin yüzde 70'inin kısa süre kala iptal edildiğini duyurmuştu.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Persepolis kentinin kalıntıları ve Fars bahçeleri tüm dünyadan milyonlarca turisti ülkeye çeken unsurlar arasında. İran'da virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığından ölenlerin sayısı Çarşamba günü itibarı ile 19 olurken virüse yakalananların sayısı 135'e yükselmişti.

İran böylece Çin dışında koronavirüsten en çok ölümün kaydedildiği ikinci ülke konumuna geldi. Kuveyt, Bahreyn, Irak, Umman, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Afganistan'da da İran bağlantılı vakalar ortaya çıktı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çarşamba günü yaptığı açıklamada "koronavirüsün ülkedeki üretimi ve ticareti baltalayacak bir düşman silahı haline gelmemesi gerektiği" uyarısında bulunmuştu.

Suudi Arabistan turistik vizeleri iptal ediyor

Öte yandan Suudi Arabistan da Sars-CoV-2 virüsü nedeniyle umre ziyaretlerini askıya aldı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı geçici bir önlem olarak yabancı ülke vatandaşlarının Mekke ve Medine'ye yaptığı ziyaretlerin askıya alındığını duyurdu.

Açıklamadı öncelikle virüsün yayılma tehlikesi gösterdiği ülkelerden gelen kişilerin turistik vizelerinin iptal edileceği belirtildi. Henüz Suudi Arabistan'da yeni koronavirüs vakasına rastlanmasa da komşuları Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak ile İran da virüs vakalarına rastlandı.