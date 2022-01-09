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Yeni Koronavirüs Mutasyonu: Deltacron Nedir, Nasıl Ortaya Çıktı?

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Koronavirüs, mutasyona uğramayı sürdürüyor. Şimdi de Omicron ve Delta mutasyonlarının melezi olan Deltacron adında yeni bir mutasyon keşfedildi. Peki Deltacron nedir, belirtileri nelerdir?
Yeni Koronavirüs Mutasyonu: Deltacron Nedir, Nasıl Ortaya Çıktı?

Dünya, koronavirüsün Omicron varyantını atlatamadan yeni bir tehlike ile karşı karşıya...

Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde hızla artış gösteren Omicron vakaları, koronavirüs tedbirlerini de artırdı.

Uzmanlar, bu yeni varyantın doğasını anlamak için mücadelesini sürdürürken geçtiğimiz günlerde ''Delmicron'' adlı çifte varyant ortaya çıkmıştı.

Covid-19 salgını, tüm dünyada yayılmaya devam ederken, virüsün yeni bir mutasyonu daha keşfedildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) bir grup bilim insanı, Covid-19'un Omicron ve Delta mutasyonlarının melezi olan ''Deltacron'' adında yeni bir mutasyon keşfettiklerini duyurdu.

Peki Deltacron nedir ve nasıl ortaya çıktı? Deltacron varyantı hangi semptomlara neden oluyor? İşte detaylar...

DELTACRON NEDİR?

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Kıbrıs Üniversitesi Biyoteknoloji ve Moleküler Viroloji Laboratuvarında çalışan bilim insanlarından oluşan ekibin başındaki Dr. Leontios Kostrikis, yaptığı açıklamada, Covid-19'un Omicron ve Delta mutasyonlarının melezi olan ''Deltacron'' adında yeni bir mutasyon keşfettiklerini duyurdu.

Kostrikis, yeni mutasyonun Omicron'un bazı mutasyonlarıyla birlikte Delta mutasyonun genetik arka planını paylaştığını ve bu nedenle yeni mutasyon keşfinin ''Deltacron'' olarak adlandırıldığını aktardı.

Kostrikis, söz konusu mutasyonun dünyanın başka hiçbir yerinde tanımlanmamış olmasının muhtemel olduğunu ve bu nedenle bu keşfe küresel ilgi olabileceğini ifade etti.

TOPLAM 25 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

Kostrikis, ekibinin 11'i Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastalarda olmak üzere toplam 25 kişide Deltacron tespit edildiğini aktararak, istatiksel analize göre hastaneye yatırılan hastalar arasında söz konusu mutasyonu daha sık görüldüğünü ifade etti.

ÖRNEKLER GISAID'A GÖNDERİLDİ

Kosrikis, 25 vakadan alınan örneklerin dün Covid-19'daki değişiklikleri izleyen uluslararası veritabanı olan Grip Virüsü Verilerini Küresel Paylaşma Girişimi'ne (GISAID) gönderildiğini belirterek, ''Bu mutasyonun daha patolojik mi yoksa daha bulaşıcı mı yoksa Delta ve Omicron'dan daha mı baskın olacağını gelecekte göreceğiz" dedi.

GKRY Sağlık Bakanı Michalis Hadjipantelas ise yaptığı açıklamada, ''Dr. Kostrikis'in ekibinin çığır açan araştırmaları ve bulguları, bilim insanlarımızla gurur duymamızı sağlıyor, çünkü bu araştırma GKRY'yi sağlık konularında uluslararası konuma yerleştiriyor.'' dedi.

 

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