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Yeni koronavirüse karşı kullanılan Küba interferonu nedir?

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Yeni koronavirüse karşı kullanılan Küba interferonu nedir?
Yeni koronavirüse karşı kullanılan Küba interferonu nedir?

Küba'da 1986 yılında Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi'nden (CIGB) bir araştırma ekibi tarafından geliştirilen rekombinant Interferon alfa 2B, otuz yıldan uzun bir süre önce ulusal sağlık sistemine girişinden bu yana binlerce Kübalı hastaya fayda sağladı. Interferon alfa 2B (IFNrec) en son 2019’un sonunda ortaya çıkan yeni koronavirüs (COVID-19) salgını karşısında da kullanımıyla gündeme geldi. Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan salgın şimdiye kadar binin üzerinde insanın ölümüne yol açtı, Küba inferonuysa hastalığa yakalanan bin 500’ün üzerinde insanın iyileşmesine yardımcı oldu.

Grupo Empresarial BioCubaFarma’nın genel müdürü Dr. Eulogio Pimentel Vázquez, Küba merkezli Granma'ya yaptığı açıklamada, altı yıl içinde ürünün Hepatit B ve C, herpes zoster hastalığı (zona), HIV-AIDS ve Dang gibi viral hastalıkların tedavisinde etkinliğini ve güvenilirliğini gösterdiğini söyledi.

Hücrelerdeki viral çoğalmaya müdahale etme özelliğine sahip olan Interferon alfa 2B farklı tipteki karsinomların tedavisinde de kullanılmakta.

Çin sağlık yetkilileri interferonu yeni koronavirüse karşı kullanma kararının, Dr. Pimentel'in genel olarak bu virüsün insan organizmasında doğal interferon üretimini azaltmasından ve Küba ilacının söz konusu eksikliği değiştirerek bulaşıcı solunum hastalığından etkilenen hastaların bağışıklık sistemini güçlendirebilmesinden kaynaklandığını söyledi.

TEKNOLOJİ AKTARIM ANLAŞMASI

CIGB tarafından Çin’le yapılan teknoloji aktarım anlaşması kapsamında 2003 yılında Changchun şehrinde Çin-Küba ortak girişimi ChangHeber kuruldu. On yıl sonra, şu anda Büyük Antiller'de oluşturulan ve rekombinant Interferon alfa 2b dahil biyoteknolojik ürünler üreten modern bir fabrika açıldı.

İlaç 2012 yılında Bilim, Teknoloji ve Çevre Bakanlığı (Citma) tarafından verilen Ulusal Teknolojik Yenilik Ödülü'nü ve 2013 yılında Ulusal Sağlık Ödülü'nü almaya uygun görüldü.

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