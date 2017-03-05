“Yeni kriz için ağız yokluyorlar”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tavrıyla ilişkili olarak, referandumun sonucuna ilişkin senaryoların “Kıbrıs” ve Yunanistan için olumlu görünmediğini de yazan gazete, bu senaryoları kısaca şöyle özetledi;

Fileleftheros gazetesinde yukarıdaki başlıkla yer alan haberde, “Erdoğan rejiminin, Atina ile Lefkoşa’yı, gerek askeri, gerekse politik ve diplomatik açıdan tahrik etmeye çalıştığı ve buna paralel olarak, meydana getirdiği gerilimle, siyasi aşamadaki taleplerini de yükselttiği” yorumu yapıldı.

“Gerginlik yaymakta olan Ankara’nın, Ege ve Kıbrıs’ta bir gerilim ortamı yaratmakta olduğunu ve Yunan tarafının zayıf halka olduğunu düşündüğünü” iddia eden gazete, “bilgi edinmiş kaynakların”, Ankara’nın tavrının Türk-Yunan ilişkilerini ve Kıbrıs sorununu etkilediğini ve bu tutumun, Türkiye’de anayasa değişiklikleri konusunda yapılacak referandumun akabinde dahi, uzlaşma perspektiflerini uzaklaştırdığını ifade ettiklerini iletti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tavrıyla ilişkili olarak, referandumun sonucuna ilişkin senaryoların “Kıbrıs” ve Yunanistan için olumlu görünmediğini de yazan gazete, bu senaryoları kısaca şöyle özetledi;

“İlk olarak, Türkiye’de şekillenen olguların değerlendirilmesine göre, Erdoğan’ın referandumda galip gelmesi durumunda, Erdoğan yeni sultan ve ülkedeki tek güçlü olacak, hatta kontrolsüz olacak.

İkinci olarak, referandumu kaybetmesi durumunda ise, buna tepki gösterecek ve soğukkanlı olacağı beklenmiyor.

Üçüncü olarak ise, (Erdoğan’ın) referandumda galip gelmesi durumunda, Kıbrıs sorununda anlaşmaya varılması yönünde bazı icraatlarda bulunabileceğine dair bir yaklaşım da var. Bu değerlendirmenin, Türkiye’deki önemli iç gelişmelerin öncesinde, geçmişte de dile getirildiğine işaret eden gazete, ancak Kıbrıs ve Yunanistan karşısında bir tutum değişikliği olmadığını belirtti.”

Öte yandan gazete, “müzakerelerin kesintiye uğramasının öncesinde, Türk tarafının taleplerini yükselttiğinin tespit edildiğini” de iddialarına ekledi.

EGE’DE SICAK OLAYA İLİŞKİN ENDİŞELER

Öte yandan gazete başka bir haberinde ise, ABD’nin Yunanistan’daki Büyükelçisi Geoffrey Pyatt’ın, Delphi Ekonomik Forumunda yaptığı konuşmada, Ege’de son dönemde gözlemlenen hareketlilikle ilgili olarak, Yunanistan hükümetinin tutumunu “sorumlu/ sorumluluk sahibi” olarak nitelendirdiğini yazdı.

ABD Büyükelçisinin “olası kazalarla” ilgili endişesini gizlemediğini de yazan gazete, Pyatt’ın, bugünkü gerilimli dönemde Yunanistan hükümetinin sorumlu tutumu üzerinde durduğunu kaydetti.

Gazeteye göre Pyatt, Kıbrıs sorunuyla ilgili meselelere de değinerek, ABD’deki yeni liderliğin, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çabalarını sürdüreceğini ekledi.

KAMMENOS’UN SÖYLEMİNE TEPKİ

Kathimerini gazetesi ise yukarıdaki başlıkla yayımladığı haberinde, Yunanistan’daki parlamento editörleri tarafından, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde önümüzdeki Haziran ayında sıcak olay yaşanması olasılığı olduğuna dair bilgiler yayımlanmasının hemen ardından, Rum kesiminin alarma geçtiği ve Atina’dan konu hakkında izahatlar istediği haber verildi.

Daha sonra bu bilgileri Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos’un verdiğinin ortaya çıktığını yazan gazete, Yunanistan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dimitris Vitsas’ın geçtiğimiz Cuma günü Kammenos’a “mesafe aldığını”, Yunanistan’daki muhalefetin de hükümeti acımasızca eleştirdiğini belirtti.

Gazete iç sayfadan geniş yer ayırdığı haberinde ise “Kammenos Lefkoşa’yı ve Atina’yı Kızdırdı” başlığını kullandı.

Öte yandan gazete, “Ankara MEB’deki Suları Kabartıyor” başlıklı haberinde ise, Kıbrıs müzakere sürecinin bir sonraki duyuruya kadar olan zaman dilimi içerisinde hareketsiz olmasına bağlı olarak, dikkatlerin ise Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” çevresindeki gelişmelere yöneldiğini yazdı.

Elde ettiği bilgilere dayanarak “Rum kesiminin çizgisinin asgari düzeyde bile sapmadığını ve Rum kesiminin enerji planlamasının Türkiye’nin tehditlerine rağmen ilerlediğini” savunan gazete, Rum MEB’indeki parseller için ilgi ortaya koyan şirketlerin isimlerinin öneminin “ilk savunma hattı” olarak kabul edildiğini belirtti.

Öte yandan gazete, “Kıbrıs kara sularında sıcak olay yaşanmasına dair bilgilere yönelik olarak ise, Lefkoşa’daki kaynakların bunları ‘çılgın şeyler’ olarak nitelediğini, bununla birlikte konuyla ilgili herhangi bir bilginin hiçbir aşamada Kıbrıs’a ulaşmadığını” da ekledi.