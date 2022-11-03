  • BIST 4.105,46
  • Altın 976.238
  • Dolar 18.613
  • Euro 18.1715
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Yeni kriz: İngiltere Büyükelçisi Rus Dışişleri’ne çağrıldı

» »
Rusya, Ukrayna ordusunun Sivastopol'deki Rus Karadeniz Filosu’na saldırıda İngiltere'den destek aldığını savunuyor.
Yeni kriz: İngiltere Büyükelçisi Rus Dışişleri’ne çağrıldı

İngiltere’nin Moskova Büyükelçisi Deborah Bronnert, Sivastopol’deki Rus Karadeniz Filosu’na yapılan saldırı nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’na sabah saatlerinde gelen Büyükelçi Bronnert, binaya girişinde bir grup Rus vatandaşı tarafından protesto edildi. Bronnert, “İngiltere terörist ülke” pankartları ve sloganları ile karşılandı. Bakanlıkta yaklaşık yarım saat kalan Bronnert, görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını cevaplamadan binayı terk etti.

Dün Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Sivastopol’de Rus Karadeniz Filosu'nun gemilerine ve altyapısına 29 Ekim’de insansız hava araçlarıyla, deniz ve hava saldırıları gerçekleştirdiğini hatırlatarak “Kiev’in bu eylemleri İngiliz uzmanların rehberliğinde gerçekleştirildi. Bu bağlamda İngiltere Büyükelçisi yakın bir zamanda Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılacak” açıklamasında bulunmuştu. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kral Charles’tan iş ilanı: Yıllık 856 bin TL’ye bahçıvan alacak01 Kasım 2022 Salı 19:39
  • İngiltere’de istila tartışma büyüyor01 Kasım 2022 Salı 14:21
  • İngiltere’den Rusya’ya: Nükleer Silahın Ciddi Sonuçları Olur01 Kasım 2022 Salı 10:13
  • İngiltere’de Kuş Gribi Nedeniyle Tüm Kümes Hayvanları İçeride Tutulacak31 Ekim 2022 Pazartesi 20:52
  • İngiltere'de göçmenlik merkezine molotofkokteylli saldırı31 Ekim 2022 Pazartesi 10:19
  • Daily Mail: Liz Truss, başbakanlıktaki son günlerini Putin’in olası nükleer saldırısından korkarak geçirdi30 Ekim 2022 Pazar 22:31
  • İngiltere’den Rum yönetimine KKTC-Barış Gücü Askerî Statü Anlaşması telkini30 Ekim 2022 Pazar 19:10
  • 'Putin emretti, telefonu hacklendi'30 Ekim 2022 Pazar 10:35
  • İngiliz donanması Karayipler’de 400 kilogram kokain ele geçirdi29 Ekim 2022 Cumartesi 13:16
  • İngiltere’de orduda cinsel taciz skandalı29 Ekim 2022 Cumartesi 11:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti