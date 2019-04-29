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“Yeni KTEZO yasası ile odaların gücünün kırılması hedeeniyor”

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz Ticaret ve Sanayi Odaları’nın gücünün kırılmak istendiğini savundu.
“Yeni KTEZO yasası ile odaların gücünün kırılması hedeeniyor”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın yeni yasası ve ‘Kamu Reformu’ diye bilinen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nı değerlendirdi. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın yeni yasasının Oda kapsamına müdahale ettiğini söyleyen Ticaret Odası Başkanı Deniz, “Gerek Ticaret Odası’nın gerekse Sanayi Odası’nın gücünün kırılması hedeenmektedir” dedi. Devletin reformcu bir zihniyetle tekrar yapılandırılması gerektiğini söyleyen Deniz,  hazırlanan Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’na ilişkin öngörülen bazı değişikliklerin Oda tarafından da desteklendiğini ifade etti. Ayrıca verimsiz kamu yapısının ekonomiyi etkilediğini söyleyen ve aynı görevi yapan çok sayıda kamu görevlisi olmasını eleştiren Deniz,  dairelerde teşkilat şemasının yapılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın yeni yasası ile ilgili görüşlerini aktarırken ise Deniz, bu yasanın Oda kapsamına müdahale ettiğini söyledi. Söz konusu yasa tasarısını art niyetli diye nitelendiren Deniz, “Bu yasa ile Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na verilecek olan yetkilerle hedeenenin gerek Ticaret Odası’nın gerekse Sanayi Odası’nın gücünün kırılmasıdır” dedi.

Deniz, “tasarının ikinci maddesinde yer alan esnaf tanımının, esnafın sadece elde ettiği kazanç kriterine göre tanımlanması yanlıştır ve bu kazancın çok yüksek miktarda tanımlanması esnaf olmayan ticaret yapan veya sanayici olan birçok gerçek ve tüzel kişiyi de küçük esnaf kapsamına alacaktır” ifadelerini kullandı.

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