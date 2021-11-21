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Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! "Yalnız Kurt"un ilk fragmanı yayınlandı!

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Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi gibi Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinde imzası bulunan Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı büyük ses getirdi.
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! "Yalnız Kurt"un ilk fragmanı yayınlandı!

Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosunu ise Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı ATV'nin Sinegraf Fim imzalı Yalnız Kurt dizisi, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Proje tasarımı ve konsept danışmanlığını Osman Sınav'ın, senaryo süpervizörlüğünü Şevket Dedelioğlu'nun üstlendiği Yalnız Kurt'un çekimleri geçtiğimiz hafta başlamıştı. Etkileyici hikayesi ve oyuncu kadrosuyla Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizileri aratmayacak Yalnız Kurt dizisinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı.

 

Kısa sürede yoğun ilgiyle karşılaşan fragman, sosyal medyada büyük ses getirdi. Heyecanı doruklara çıkaran tanıtıma, ''Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur!'' sözleri damga vurdu.

Golyat'a karşı verilen mücadelenin destansı hikayesini ekrana taşıyacak olan Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Hasan Deniz Yaran, Polat Bilgin ve Deniz Evin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

 

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