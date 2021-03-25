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Yeni Kurulan Çocuk Yayınevi “Salamis”ten “Böğürtlen Kırmızısı” Kitabı Çıktı

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Yeni Kurulan Çocuk Yayınevi “Salamis”ten “Böğürtlen Kırmızısı” Kitabı Çıktı
Yeni Kurulan Çocuk Yayınevi “Salamis”ten “Böğürtlen Kırmızısı” Kitabı Çıktı

Dünyadan çocuk edebiyatını tanıtmak, çocuk ve gençlere hem içerik hem de görsel olarak nitelikli eserler sunmak amacıyla kurulan Salamis Yayınevi ilk meyvesini verdi. Raflardaki yerini alan “Böğürtlen Kırmızısı” adlı kitap ile yayınevinin ilk durağı, eğitim alanında dünyada ilk sırada yer alan Finlandiya.

Özellikle çocuk serisinde, Amerika ve İngiltere dışındaki ülkelerin kültürlerine ait kitapları küçük okurlarıyla buluşturmayı hedefleyen Salamis Yayınları, barış ve çevre bilinci temalarına ağırlık vermeyi planlıyor.

“Böğürtlen Kırmızısı”nın yazarı Tuula Pere Finlandiya’da ve dünyada tanınmış bir edebiyatçı. Böğürtlen Kırmızısı adlı resimli kitabı ise barış üzerine. Muhteşem çizimler Georgia Stylou adındaki Yunan çizere ait. Barış temalı kitabın konusu ise kısaca şöyle:

Bir sabah küçük Aino’nun babası ona veda ederek savaşa gider. Ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Düşman adım adım köye yaklaşır. Ve... Küçük kız düşman askeriyle göz göze gelir.

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