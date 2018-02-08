  • BIST 114.264
  • Altın 161,345
  • Dolar 3,8206
  • Euro 4,6816
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

"Yeni kurulan hükümetten beklentiler artmıştır"

» »
"Yeni kurulan hükümetten beklentiler artmıştır"
KTAMS Başkanı Kaptan: “Ülke insanının ve örgütlerin birikmiş birçok sorunu var… yeni kurulan hükümetten beklentiler artmıştır”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, ülke insanının ve örgütlerin birikmiş birçok sorunu bulunduğunu ve yeni kurulan hükümetten beklentilerin arttığını kaydetti.

Kaptan yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik ve sosyal alanda özellikle eğitim, sağlık, yol güvenliği ve iş sağlığının en başta gelen sorunlar olduğunu ifade ederek, ülkede son günlerde yaşanan olayların da ciddi anlamda demokrasi sorunu olduğunu da bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün en önemli sorun olduğunu savunan Kaptan, KTAMS olarak beklentilerinin görüşmelerin bir an önce başlatılıp çözümle sonuçlanması olduğunu bildirdi.

Tüm bu olumsuzlukları yaşarken kurulan yeni hükümetten beklentilerin de arttığını ifade eden Kaptan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı,  iş sağlığı ve güvenliği konusunda hızlı adım atarak yasalara uygun çalışma ortamı sağlamayan Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt’ta bazı inşaatların faaliyetlerini durdurmasını kutladı.

Bu girişimin diğer bakanlıklara da örmek olmasını dileyen Kaptan, sağlıklı ve güvenceli toplum yaratmak adına denetimin önemini vurguladı.

Kaptan, 7 Ocak milletvekilliği genel seçimi sonrası oluşturulan dörtlü koalisyon hükümetinin ülkeye ve geleceğe hayırlı olmasını diledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Av tüfeğiyle yaralandı08 Şubat 2018 Perşembe 17:42
  • KKTC Bütçesi 2017'de, 2016’ya göre daha olumlu performans gösterdi08 Şubat 2018 Perşembe 17:15
  • Tehlikeli söylem: "75 göçmeni - Kök Kıbrıslı"08 Şubat 2018 Perşembe 16:57
  • Nami: “Ekonomiyi tüm çalışmaların odağına koyduk”08 Şubat 2018 Perşembe 16:38
  • Özyiğit, Bay-Sen'i kabul etti08 Şubat 2018 Perşembe 16:34
  • “Yerli Ürün Haftası” dolayısıyla ilkokullara yönelik kampanyalar tamamlandı08 Şubat 2018 Perşembe 16:33
  • Taşımacılık sektörünün sorunları konuşuldu08 Şubat 2018 Perşembe 16:32
  • Barolar Birliği’nden mahkeme önünde açıklama08 Şubat 2018 Perşembe 16:30
  • Baybars: "Firariler için BM ile temas kurulmuştur"08 Şubat 2018 Perşembe 16:28
  • Çeler: "Denetimlerimiz sürecek"08 Şubat 2018 Perşembe 16:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti