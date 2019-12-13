  • BIST 110.477
  • Altın 275,596
  • Dolar 5,8011
  • Euro 6,4759
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Yeni kuşumuzla tanışın: Kıbrıs İshakkuşu!

» »
Sadece Kıbrıs'a özgü yeni bir kuş türü bulundu: Kıbrıs İshakkuşu!
Yeni kuşumuzla tanışın: Kıbrıs İshakkuşu!

Kuşkor Kıbrıs'a özgü yeni bir tür kuş bulunduğunu açıkladı.

 

ishak.jpg

 

Açıklama'da şu ifadelere yer verildi:

Artık adamıza özgü üçüncü bir endemik kuş türümüz var! Bu minicik baykuş türünün adı Kıbrıs İshakkuşu (Otus cyprius)! KUŞKOR Kuş Halkalama Programı tarafından elde edilen veriler de dahil, bu konuda yapılan yayınların yeniden değerlendirilmesi ile ortaya çıkan sonuçlara dayanarak, Uluslar Arası Kuşları Koruma Konseyi (Birdlife International) bu yeni türü resmi olarak tanıdığını bildirdi. Bu demek oluyor ki; Kıbrıs İshakkuşu dünyada tek!

Aslında adamızda yaşayan diğer iki endemik kuş türünden dolayı Kıbrıs zaten Avrupa’daki tek Endemik Kuş Alanı. Endemik baykuş türümüzün de eklenmesi ile bu özelliğimiz daha da pekişmiş oldu!

Uluslar Arası Kuşları Koruma Konseyi’nin bu türü resmi olarak tanıması tabi ki adamıza özgü bu güzelim baykuş türünün; Kıbrıs İshakkuşu’nun, yaşam alanlarının özenle korunması gerektiğini ortaya koyuyor. Ama bununla da kalmıyor, aynı zamanda ülkemizi ekoturizm açısından daha gözde bir yer haline getiriyor.

Şüphesiz, bu haberi duyan birçok kuş meraklısı adamızın endemik kuşlarını görmek üzere ülkemizi ziyaret etmeye can atacak... (Fotoğraf Olkan Ergüler)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ataoğlu: “Özersay, 4’lü döneminde Atakan’ın istifa noktasına geldiğini söylemişti”13 Aralık 2019 Cuma 17:21
  • Büyükyılmaz: "Çatı adayı önerimizi kabul etmediler"13 Aralık 2019 Cuma 16:54
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?13 Aralık 2019 Cuma 16:45
  • Tartışma büyüyor! Basın-Sen Başkanı Kişmir: Mutluyakalı da Nadir ile yemek yedi!13 Aralık 2019 Cuma 16:31
  • Havan atışları yapılacak13 Aralık 2019 Cuma 15:49
  • Başkasına teslim etmesi gereken 9.800 doları çalan şahıs tutuklandı13 Aralık 2019 Cuma 15:17
  • İş yerine zorla girip 30 bin TL çaldı13 Aralık 2019 Cuma 15:15
  • Ani Ölüm: 46 yaşında aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti13 Aralık 2019 Cuma 14:56
  • Polis, karakolda araştırma yapmak için mahkemeden izin aldı13 Aralık 2019 Cuma 14:41
  • Mutluyakalı: O medya patronu ile bu kez Akıncı yemek yedi!13 Aralık 2019 Cuma 14:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti