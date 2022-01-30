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Yeni Milletvekilleri Mazbatalarını Yarın Alıyor

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Yeni Milletvekilleri Mazbatalarını Yarın Alıyor
Yeni Milletvekilleri Mazbatalarını Yarın Alıyor

KKTC’de 23 Ocak Pazar günü yapılan milletvekilliği erken genel seçiminde Cumhuriyet Meclisi’ne seçilen 50 milletvekili, yarın ilçe seçim kurullarında düzenlenecek törenlerle mazbatalarını alıyor.

YSK’dan alınan bilgiye göre 16 Lefkoşa milletvekili mazbatalarını saat 14.00’te; 13 Gazimağusa milletvekili saat 15.00’te; 11 Girne milletvekili saat 14.30’da; 3 Güzelyurt milletvekili saat 11.00’de, 5 İskele milletvekili saat 14.00’te ve 2 Lefke milletvekili de saat 13.00’te alacak.

Mazbata törenleri her ilçede mahkemeler binasındaki ilçe seçim kurullarında düzenlenecek ancak Lefke milletvekillerine mazbataları Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu’nda verilecek.

Yenierenköy Belediye Başkanı olarak görev yaparken UBP İskele Milletvekili seçilen Emrah Yeşilırmak, mazbatasını aldıktan sonra üç gün içinde görevlerinden birini tercih ederek bildirecek. Yeşilırmak’ın milletvekilliğini tercih etmesiyle belediye başkanlığını as başkana devretmesi bekleniyor.

ANT İÇME TÖRENİ MECLİS’TE 7 ŞUBAT’TA

Seçim sonuçlarının 28 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanmasının onuncu gününde Cumhuriyet Meclisi 7 Şubat Pazartesi saat 10.00’da toplanacak ve milletvekilleri ant içerek göreve başlayacak.

Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü uyarınca ilk toplantıya, Cumhuriyet Meclisi’nin en yaşlı üyesi olan UBP Milletvekili Ünal Üstel başkanlık edecek.

Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilinceye kadar, Ünal Üstel “Geçici Başkanlık” görevini yürütecek. En genç iki milletvekili ise, divan katipleri seçilinceye kadar, geçici katiplik görevini yürütecek.

Geçen pazar yapılan seçimde 50 kişilik Cumhuriyet Meclisi’nde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etmişti.

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