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Yeni moda: Bir saati 10 bin TL'yi buluyor

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Lüks turizmin merkezi olarak kabul edilen Maldivler’de artık yeni moda denizaltı turları. Bölgede bulunan bir otelde hizmet veren kiralık denizaltılarla su altındaki yaşamı keşfetmek mümkün. 1 saatlik turun maliyeti ise 1.800 dolar.
Yeni moda: Bir saati 10 bin TL'yi buluyor

Dünyada en önemli balayı merkezleri arasında başı çeken Maldivler’de lüks sınır tanımıyor…

Türk turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği ve turkuvaz renkli deniziyle ün yapmış Maldivler, deniz altı yaşamının güzelliklerini artık mini denizaltılarla ziyaretçilerine sunuyor.

Four Seasons tarafından başlatılan uygulama kapsamında, dileyen ziyaretçiler Super Falcon 3S model mini denizaltıyla deniz altını keşfe çıkabiliyor.

37 METRE DERİNE İNEBİLİYOR

37 metre derinliğe kadar inebilen denizaltının kapasitesi 3 kişi. Dolayısıyla pilotun dışında 2 yolcu mini denizaltına binebiliyor.

Yaklaşık 1 saat süren turun maliyeti ise 1.800 dolar. Denizaltında yolculuk yapabilmek için belli boy ve kiloya da sahip olmak gerekiyor. Buna göre 120 kilonun üzerindekiler ve boyu 1.90’ın üzerinde olanlar denizaltına kabul edilmiyor.

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