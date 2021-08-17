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Yeni müdürlerin görev yeri belirlendi, işte o liste

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Polis Genel Müdürlüğü'nde ilçe ve bölüm müdürlüklerine atamalar yapıldı
Yeni müdürlerin görev yeri belirlendi, işte o liste

Polis Genel Müdürlüğü’nde ilçe ve bölüm müdürlüklerine atamalar yapıldı.

Polis Hizmetleri Komisyonu’nun aldığı karar uyarınca İlçe ve PGM Bölüm Müdürlükleri mevkilerine atanan polis müdürleri belirlendi

Yeni atanan isimler ve görevleri şöyle:

Polis Müdürü: Sıtkı Erkıvanç PGM Polis okulu müdürlüğünden PGM Trafik müdürlüğüne (Müdür)

Polis Müdürü: Ahmet Beşerler Gazimağusa Polis Müdürlüğünden Lefkoşa polis müdürlüğüne (Müdür)

Polis Müdürü: Kasım Kuni PGM Özel harekat müdürlüğünden İskele polis müdürlüğüne (Müdür)

Polis Müdürü: Kaan Resa Saçar Girne polis Müdürlüğünden PGM Polis Okulu müdürlüğüne (Müdür)

Polis Müdürü: Hüseyin Kadir Çete Lefkoşa polis müdürlüğünden Gazimağusa polis müdürlüğüne (Müdür)

 Polis Müdürü: Gökay Karagil İskele polis müdürlüğünden Girne polis müdürlüğüne (Müdür)

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