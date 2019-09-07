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"Yeni nesil haber sitesi" Nayn: AK Parti sosyalist bakış açısını kaybetti

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Kendilerini "yeni nesil haber sitesi" olarak tanımlayan Nayn, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kurma çalışmalarına dayanarak, AK Parti'nin seçmen kitlesinin ve üyelerinin partiden neden uzaklaştığına dair 13 maddelik bir analiz yaptı.
"Yeni nesil haber sitesi" Nayn: AK Parti sosyalist bakış açısını kaybetti

Nayn'ın 13 maddesi şöyle:

  1. Erol Olçok'un ölümünden sonra AK Parti'nin iletişim politikaları zayıfladı
  2. AK Parti'nin, kuruluş felsefesini, özünü, kimliğini kaybetti
  3. Siyasi yapı, farklı renklerin ve kimliklerin partisi olmaktan, aile partisine döndü
  4. Reformist yapı kayboldu
  5. Seçmenin gözünde "cazibe kapısı" olmaktan uzaklaştı 
  6. AK Parti, sosyalist bakışını kaybetti
  7. AK Parti'nin, teşkilatlanma yapısı erozyona uğradı
  8. Parti içinde çıkan farklı sesler terörize edilmeye başlandı
  9. AK Parti, MHP olmadan seçim kazanamayacak duruma geldi
  10. Birleştirmeyen, ayrıştıran bir parti haline geldi
  11. AK Parti, parti içi demokrasi yeteneğini kaybetti
  12. AK Parti'nin yöneticilerinden kopan büyük bir kitle oldu
  13. Recep Tayyip Erdoğan yalnızlaştırıldı
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