"Yeni nesil haber sitesi" Nayn: AK Parti sosyalist bakış açısını kaybetti

Nayn'ın 13 maddesi şöyle:
- Erol Olçok'un ölümünden sonra AK Parti'nin iletişim politikaları zayıfladı
- AK Parti'nin, kuruluş felsefesini, özünü, kimliğini kaybetti
- Siyasi yapı, farklı renklerin ve kimliklerin partisi olmaktan, aile partisine döndü
- Reformist yapı kayboldu
- Seçmenin gözünde "cazibe kapısı" olmaktan uzaklaştı
- AK Parti, sosyalist bakışını kaybetti
- AK Parti'nin, teşkilatlanma yapısı erozyona uğradı
- Parti içinde çıkan farklı sesler terörize edilmeye başlandı
- AK Parti, MHP olmadan seçim kazanamayacak duruma geldi
- Birleştirmeyen, ayrıştıran bir parti haline geldi
- AK Parti, parti içi demokrasi yeteneğini kaybetti
- AK Parti'nin yöneticilerinden kopan büyük bir kitle oldu
- Recep Tayyip Erdoğan yalnızlaştırıldı
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.