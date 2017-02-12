Yeni nesil iletişimcilerin adresi, YDÜ İletişim Fakültesi

Yakın Doğu üniversitesi İletişim Fakültesi, yetkin eğitim kadrosu, uygulama merkezleri ve iletişim teknolojilerini yakın takip eden bir fakülte oluşuyla dikkat çekiyor.

Fakültede dört yıllık eğitim verilen Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo TV ve Sinema, Gazetecilik, Görsel İletişim ve Tasarım, Film Yapımı ve Yayıncılık Bölümlerinin yanısıra, iki yıllık önlisans programlarından Radyo Tv Teknolojileri, Görsel Tasarım, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümleri de yer alıyor. Bunlara ek olarak, yüksek lisans ve doktora programlarıyla birlikte İletişim Fakültesi, idari-akademik-teknik konularda üst düzey çalışmalara çatı oluşturuyor. Ayrıca, önümüzdeki eğitim yılı başında Kıbrıs’ta tek olacak olan Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’ne de öğrenci alınacak.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe Keçeci’nin Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'ne yaptığı açıklamada, içinde bulunduğumuz modern toplumların ihtiyaçları doğrultusunda İletişim Fakültesi öğrencilerine, bilimsel ve mesleki nitelikleri en çağdaş yöntemlerle kazandırdıklarını belirtti.

Keçeci, bunun da kaçınılmaz olarak hem akademik kadro hem de teknik donanım açısından üstün özelliklere sahip olmayı gerektirdiğini söyledi.

Büyük Akademik Kadro ile Teori ve Pratik Birlikte

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim ve Tasarım, Radyo TV ve Sinema, Film Yapımı ve Yayıncılık olmak üzere 5 bölümde eğitim veriyor. Alanlarında yetkin toplam 39 kişilik akademik kadroya sahip olan fakültede, üniversite gazetesinin haftalık olarak çıkartıldığı Elektronik Gazete Merkezi, projelerin-çalıştayların gerçekleştirildiği Fotoğraf Stüdyosu, sosyal sorumluluk projelerinin yürütüldüğü Halkla İlişkiler Uygulama Merkezi, akademik çalışmaların yapıldığı İletişim Araştırmaları Merkezi, öğrencilerin staj yapabilecekleri Yakın Doğu Radyo ve Yakın Doğu Televizyonu’ndan oluşan geniş bir uygulama alanı bulunuyor.

Fakülte öğrencilerinin, derslerde aldıkları teorik bilgiyi pratikle bütünleştirme olanağı bulması ve etik değere sahip bireyler olması, meslek hayatında fark yaratmalarına olanak sağlıyor.

Geniş İmkanlar

İlk kez 1996 yılında öğrenci kabul eden Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde halen 500 lisans, 42 yüksek lisans ve 19 doktora öğrencisi eğitimlerini sürdürüyor. Bir tarafı Yakın Doğu Üniversitesi kampüsüne, bir tarafı da Lefkoşa’ya bakan 5 katlı binada verilen eğitim, 40 ve 80 kişilik dersliklerde, toplam 70 kişilik laboratuvar, 200 kişi kapasiteli stüdyo-anfi, profesyonel özelliklere sahip televizyon ve radyo stüdyoları desteğiyle yürütülüyor.

Yeni Çağın Merkezi

Fakülteyi, “Yeni çağın merkezi, kampüsün en dinamik parçası” olarak tarif eden Doç. Dr. Gökçe Keçeci, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin vekaleten Dekanlık görevini yürütüyor. Ayrıca Gazetecilik Bölüm Başkanlığı’nı Prof. Ünlen Demiralp, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanlığı’nı Prof. Dr. Nilgün Abisel, Radyo TV ve Sinema Bölüm Başkanlığı’nı Doç. Dr. Fevzi Kasap, Görsel İletişim ve Tasarım Bölüm Başkanlığı’nı Doç. Dr. Gökçe Keçeci üstleniyor.

Gazetecilik Bölümü

Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Ünlen Demiralp, basın sektörüne, mesleki bilgi ve becerilerle donanmış, etik değerlere sahip, alanın toplumsal boyutunun idrakinde elemanlar kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. Demiralp, “Bölümü tamamlayanların, her türlü medya kuruluşunda, toplumsal yararı önde tutan başarılı çalışmalar sergilemelerini sağlayacak teorik yeterliliğe ve pratik alışkanlığa sahip kılınması hedeflenmektedir” dedi.

Radyo Tv ve Sinema Bölümü

Radyo TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, Tv-sinema yayıncılığında her görev için nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçladıklarını belirterek, “Verdiğimiz eğitim, öğrencileri bir yandan teknik beceri sahibi yaparken, öte yandan onların bilgili, dünyayı kavrayabilen, toplumsal sorumluluk sahibi, meslek ahlâkını öğrenmiş çok yönlü iletişimciler olarak yetişmelerini sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Halkla İlişkiler ve Tanıtın Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nilgün Abisel, sosyoloji, antropoloji, iletişim gibi disiplinlerden yararlanarak faaliyet göstermesinin, bölüme disiplinler arası bir nitelik kazandırdığını söyledi. “Farklı disiplinlerden yararlanıyor olması halkla ilişkilerin temelini güçlendirmekte ve halkla ilişkiler eğitimini daha kapsamlı bir hale sokmaktadır” diyen Abisel ders programının, mezun olan öğrencileri bilim, özel ve kamu sektörü için yetişmiş işgücü ve araştırmacı yapmak amacı doğrultusunda oluşturulduğunu vurguladı.

Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü

Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü Başkanı Doç Dr. Gökçe Keçeci de öğrencilere, “İletişim ve tasarım birlikteliğini kendi mesleki alanınızda en iyi ve doğru biçimde uygulayan yetkin bireyler olarak geleceğe yön vereceksiniz” diye seslenerek, hedeflerinin; yaşadıkları yerlerde, çalıştıkları ortamda çağdaş ve eğitimli meslek sahipleri olarak doğru iletişimi sağlayan, topluluklara yön verebilen özgün ve yaratıcı çalışmaların öncüsü olacak mezunlar yetiştirmek olduğunun altını çizdi. Keçeci, Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü öğrencilerine eğitim süresince, iletişimin kuramsal bilgilerinin yanı sıra almış oldukları tipografi, animasyon, illüstrasyon, web tasarımı, yayın grafiği ve multimedya tasarımı gibi alanın önemli uygulama dersleriyle de, yaptıkları projeleri fiziki ve sanal ortam sergileriyle daha geniş kitlelere ulaştırabilmenin farkını yaşattıklarını belirtti.

Film Yapımı ve Yayıncılık Bölümü

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe Keçeci “Televizyon ve sinema her geçen gün gelişen ve büyüyen bir sektördür. Bu bağlamda da eğitimli ve nitelikli eleman ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Film Yapımı ve Yayıncılık Bölümü, sektörün ihtiyacını karşılayacak tasarım yeteneği gelişmiş, yetenekli ve bilgili kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölüm mezunları, film ve prodüksiyon şirketlerinde, özel efekt ve animasyon şirketleri ve reklam ajansları, yapım şirketlerinde bulunan pek çok kurum ve şirkette metin yazarı, senaryo yazarı, yapımcı, yönetmen, görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni, reji koordinasyoncusu, kurgucu, sunucu, yapım sonrası idareci ya da teknik eleman, kameraman, resim seçici, kurgu operatörü vb.olarak geniş bir alanda iş imkanına sahip olacakları” bilgisini verdi.

Kıbrıs’ta Tek Olacak Çizgi Film Ve Animasyon Bölümü

Dekan Vekili Gökçe Keçeci, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin vizyonuyla birlikte, Fakültemiz de her geçen yıl akademik ve uygulamalı alanlarda gelişim göstermekte. Bilimsel yayın sayısının arttığı, niteliği yüksek proje ve etkinliklerin yapıldığı çok verimli bir yıl geçirmiş olmakla beraber, önümüzdeki eğitim yılı için bugünden daha yüksek hedefler ortaya koyuyoruz. Türkçe ve İngilizce eğitim seçeneği sunduğumuz dört Lisans, dört ön lisans bölümlerine ek olarak fakültemiz, Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans ve Doktora Programlarını da barındırıyor. Ayrıca, önümüzdeki eğitim yılı başında Kıbrıs’ta tek olacak olan Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’ne de öğrenci alacağımızı da duyurmak istiyorum” diye ekledi.